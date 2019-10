Come tutti i sabati, anche il 26 ottobre tornerà l'appuntamento con 'Verissimo', il contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin, alla sua tredicesima edizione da conduttrice del programma, ospiterà anche questa settimana molti ospiti che racconteranno le loro vite private, le loro carriere e i loro progetti lavorativi futuri. L'appuntamento è per le ore 16:00.

'Verissimo' di sabato 26 ottobre: l'ospite di punta sarà Heather Parisi

L'ospite principale della puntata di 'Verissimo' sarà senza ombra di dubbio Heather Parisi.

La showgirl americana, che da qualche anno vive ad Hong Kong, tornerà infatti in Italia per rilasciare l'intervista a Silvia Toffanin. Heather Parisi parlerà della sua vita privata ma, soprattutto, promettono scintille le dichiarazioni sulla sua 'storica' nemica Lorella Cuccarini. L'intervista, infatti, è stata registrata qualche giorno fa e il giornalista Giuseppe Candela, tramite 'Dagospia' ha dichiarato che la showgirl americana non ha risparmiato nuove critiche all'attuale conduttrice della 'Vita in Diretta'.

Ma durante l'intervista non dovrebbero mancare neanche critiche a Pippo Baudo: il conduttore aveva dichiarato tempo fa che 'Heather Parisi non ha mai accettato il fatto di dover lavorare in coppia con Lorella Cuccarini'.

Gli altri ospiti della puntata di 'Verissimo'

Ma nella puntata di 'Verissimo' del 26 ottobre ci saranno molti altri ospiti. C'è grande attesa per Virginia Raffaele: l'artista, che ha svoltato la carriera grazie al palco di Sanremo, presenterà da Silvia Toffanin il suo ultimo lavoro da doppiatrice nel film di animazione 'La Famiglia Addams'.

Virginia Raffaele nel film doppierà il personaggio di Morticia. Per quanto riguarda il momento canoro ci sarà ospite Riki: il vincitore della categoria canto di 'Amici 16' è reduce da un tour in Sud America e parlerà del suo nuovo singolo 'Gossip', uscito il 9 ottobre scorso. Silvia Toffanin intervisterà poi Pamela Camassa: l'attrice è reduce dalla vittoria della prima edizione di 'Amici Celebrities' e svelerà al pubblico tutti i retroscena dello show.

Ad accompagnare Pamela ci sarà Filippo Bisciglia, compagno della Camassa nonché terzo classificato ad 'Amici Celebrities'. Infine, lo show si concluderà con l'intervista a Francesco Arca: l'attore di origine sardi parlerà della sua vita privata e della sua partecipazione alla fiction 'L'Isola di Pietro 3' (fiction con Gianni Morandi in onda tutti i venerdì sera alle 21:25 su Canale 5).

L'appuntamento con 'Verissimo' è per sabato 26 ottobre su Canale 5 dalle ore 16:00.

In alternativa, il programma sarà visibile anche sul sito di 'Mediaset Play'.