Stasera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa puntata finale di Amici Celebrities, il talent show condotto da Michelle Hunziker che ha salutato il pubblico con la proclamazione del vincitore assoluto di questa prima edizione. Quattro i concorrenti che si sono sfidati fino alla fine per conquistare il titolo di trionfatore: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. Ad avere la meglio è stata la Camassa.

Il gran finale della prima edizione

Nel dettaglio, infatti, il resoconto della finalissima di questa prima edizione del talent show targato Mediaset indica che la prima sfida ha visto protagonisti Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. Ad avere la peggio è stato l'ex calciatore che ha dovuto accontentarsi del quarto posto nella classifica generale del programma. Massimiliano Varrese, invece, ha conquistato l'accesso alla finalissima dello show.

Successivamente c'è stata la sfida tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia che, come ben saprete, sono una coppia nella vita privata. In questo caso la sfida tra i due è stata vinta dalla Camassa, la quale ha convinto la giuria tecnica dello show con le sue performance e ha conquistato così l'accesso alla sfida finale contro Massimiliano Varrese mentre Filippo si è piazzato al terzo posto della classifica.

A decretare il nome del vincitore assoluto del programma di Canale 5 è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. Tra Pamela e Massimiliano, alla fine, ha avuto la meglio proprio la bella Camassa, la quale si è portata a casa il titolo di super trionfatore di quest’anno.

Si chiude così questa prima stagione di Amici Celebrities, condotta a staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Il talent show in questa versione 'Vip' ha ottenuto dei risultati d'ascolto alquanto soddisfacenti.

Buoni ascolti per la prima stagione: Maria De Filippi meglio della Hunziker

La media, infatti, risulta essere di 3 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 18,50%. Le puntate condotte dalla De Filippi, padrona di casa storica del talent show, sono andate decisamente meglio in termini di ascolti rispetto a quelle condotte dalla showgirl svizzera.

Ci sarà una seconda stagione di Amici Celebrites?

Al momento in casa Mediaset non sono state diffuse ancora delle notizie ufficiali su quello che sarà il futuro di questa versione del talent show della De Filippi che di sicuro da metà novembre tornerà in onda nella versione 'classica', con protagonisti ragazzi e ragazze sconosciuti che inseguono il sogno dello spettacolo e sperano di poter entrare nella scuola più famosa d'Italia.