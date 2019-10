Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera di grande successo trasmessa sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate italiane prossimamente su Canale 5, raccontano che Hope Logan sverrà durante i momenti critici del parto, sopraggiunto sull'Isola di Catalina, in attesa dell'arrivo di Liam Spencer che, invece, resterà sulla terraferma a causa di un tifone.

Beautiful: Hope entra in travaglio da sola

La gravidanza di Hope sarà al centro delle prossime settimane di programmazione della soap opera statunitense.

Le anticipazioni di Beautiful, annunciano che la Logan entrerà in travaglio prima dello scadere dei nove mesi di gestazione. La cosa peggiore è che si troverà da sola su di un'isola in piena tempesta. Tutto avrà inizio quanto la figlia di Brooke organizzerà una luna di miele da trascorrere con Liam sull'Isola di Catalina. Peccato che lo Spencer non riesca a prendere il volo, in quanto sarà raggiunto da una telefonata drammatica di Steffy, dove lo informerà che la piccola Kelly sta molto male.

Fortunatamente le condizioni di quest'ultima miglioreranno grazie all'intervento tempestivo dei sanitari, mentre Hope accuserà dei violenti dolori al basso ventre appena giunta al hotel scelto per il soggiorno con il figlio di Bill. Purtroppo la donna si accorgerà di aver rotto le acque, tanto da chiamare immediatamente il consorte, che si precipiterà subito in aeroporto. Qui si accorgerà di essere costretto a rinunciare al viaggio per il maltempo.

La Logan sviene durante il parto, Liam in ansia

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la Logan si precipiterà nell'unico ospedale presente nella piccola isola. Qui il dottor Reese la sottoporrà ad un'accorata indagine medica che confermerà l'entrata in travaglio. In questo frangente, la giovane sarà consapevole dei rischi in quanto non è ancora giunta al termine delle quaranta settimane. Ma ecco che i dolori diventeranno sempre più forti, sebbene il padre di Zoe Buckingham (Kiara Barnes) non sembri abbastanza concentrato sull'andamento del parto.

La Logan, infatti, avrà un repentino abbassamento della pressione arteriosa, tanto da svenire, nonostante il ginecologo la esorti a spingere. Sulla terra ferma, Liam sarà molto preoccupato per la salute della figlia di Brooke, tanto da chiedere aiuto a suo padre Bill.

Lo Spencer raggiunge la moglie grazie a Bill

Bill invierà immediatamente il suo pilota personale in aeroporto per consentire al figlio di raggiungere la moglie con il suo elicottero.

Intanto crescerà la tensione tra i Forrester, sebbene Brooke tiri un sospiro di sollievo quando scoprirà che lo Spencer sta per raggiungere la figlia sull'Isola di Catalina. Da questo momento in poi nasceranno una serie di colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap opera di Bradley Bell.