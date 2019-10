Belen Rodriguez ha cambiato il taglio di capelli postando su Instagram tre foto in bianco e nero del nuovo look con la frangia. Tra gli innumerevoli commenti di ammirazione, anche chi azzarda paragoni con un'altra bellissima star italiana, Monica Bellucci

Nuovo look di capelli per Belen Rodriguez: spunta la frangia

Alla fine, Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con un nuovo look mozzafiato che parte dai capelli.

Un vero e proprio colpo di spazzola alla vecchia acconciatura semplice e curatissima per lasciare il posto alla tendenza del momento: la frangia. Così, la showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram tre foto in bianco e nero con il commento "Cambiare" corredato da un cuoricino. Le foto ritraggono Belen con un nuovo look: una frangia corposa e abbastanza lunga, a richiamare gli ultimi trend del momento in fatto di capelli e, anche, un look che la presentatrice aveva già "indossato" nel 2011.

A parte il revival del vecchio taglio, gli utenti sono apparsi entusiasti della scelta di Belen.

Molti suoi followers, notando l'ovale perfetto della showgirl e le sue labbra carnose evidenziate dalla frangia, hanno commentato: "Assomigli tanto a Monica Bellucci!"

Taglio di capelli con la frangia fa tendenza: Monica Bellucci, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez

Pare che Belen Rodriguez abbia, in questi giorni, voglia di novità. Dopo aver cambiato casa traslocando nella zona più VIP di Milano in un attico e superattico in fase di ristrutturazione ha deciso di darci un taglio con la vecchia Belen, per andare incontro ad un nuovo taglio di capelli che incornici il suo viso.

Del resto, Belen non è la sola star ad essere rimasta "vittima" della frangia. A sfoggiare un nuovo taglio di capelli per questo autunno, oltre a Monica Bellucci, c'è stata anche Michelle Hunziker che è passata dai suoi lunghi capelli mossi con fronte scoperta e solare ad un drastico cambio. I suoi capelli hanno detto addio alle morbide onde per diventare extra-lisci e con una frangia importante davanti alla fronte che le incornicia il viso mettendo in risalto gli occhi.

La showgirl svizzera ha ringraziato pubblicamente la Maria nazionalpopolare, ossia la celeberrima Maria De Filippi, riconosciuta motivatrice di molte donne dello spettacolo. Anche la cantante Elisa aveva subito un notevole mutamento dopo aver collaborato con la moglie di Maurizio Costanzo, così come la cantante Emma e molte altre star di Amici. A parte tutto, sembra che la frangia sia uno dei nuovi look più apprezzati d'autunno.

Un "must have" per le fashion victims di ogni latitutine, da copiare e personalizzare in base alla propria figura.