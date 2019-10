Il cantante Elton John ha svelato un insolito aneddoto che ha visto coinvolta la Regina Elisabetta, rea di aver dato uno schiaffo in pubblico ad un nipote. Verità o fantasia, il cantante britannico ha deciso di scriverlo nero su bianco nella sua ultima biografia.

Lo schiaffo in pubblico al nipote della Regina Elisabetta: il carattere da vera monarca di The Queen

"Non discutere con me, sono io la Regina!".

Queste le parole al fulmicotone che la Regina Elisabetta II avrebbe rivolto ad un suo nipote, il Visconte Linley, dopo uno scambio di battute tra i due parenti reali. E, non paga di aver ribadito a parole il rispetto dei ruoli, The Queen avrebbe chiarito la questione con un gesto molto poco comune: uno schiaffo!

La nuova biografia di Elton John che si intitola semplicemente "Me", appena pubblicata, svela un aspetto poco conosciuto della monarca britannica.

L'opinione pubblica è abituata, infatti, all'iconico bon ton dei reali inglesi fatto di saluti con le dita della mano vicine tra loro, cappellini di varia forgia e colore e il classico aplomb britannico freddo e sorridente. Evidentemente, non sempre è così e, oltre la facciata, si cela una Regina Elisabetta con un caratterino davvero frizzante.

Il cantante inglese Elton John, uno tra gli artisti preferiti da Lady Diana e Cavaliere (KBE) dalla Regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica e alla beneficenza, ha riportato il curioso aneddoto.

Durante uno scambio di battute tra la Regina e il Visconte Linley, la monarca evidentemente contrariata dalle risposte poco accondiscendenti del nipote, avrebbe esclamato: "Non discutere con me, io sono la regina!". E avrebbe chiosato la frase con un eloquente gesto: uno schiaffo al Visconte!

Il triangolo tra Elton John, Lady D e la Regina Elisabetta

Pupillo di Lady Diana a cui ha dedicato "Like a candle in the wind" in occasione della morte della principessa, Elton John è stato insignito nel 1998 del titolo di Cavaliere della Regina.

E pare che il cantante sia abbastanza ferrato sulle vicissitudini dei reali britannici. Sempre nella sua ultima biografia, il cantante dichiara come la principessa Diana, poco amata dal principe Carlo, avesse in realtà molti spasimanti. Tra questi, due punte di diamante del cinema mondiale: Richard Gere e Sylvester Stallone. Un ufficiale gentiluomo e un combattente nudo e crudo avrebbero fatto letteralmente a botte durante un party di Gala a Londra, al fine di conquistare i favori della bella principessa triste.

Che cosa rischi il cantante confidando al grande pubblico queste informazioni non ci è dato di saperlo. Del resto, all'arte si perdona tutto. E anche agli artisti.