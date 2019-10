Il Gossip relativo a Francesco Sole e Giulia Cavaglià (ex tronista di Uomini e Donne) si è fatto particolarmente insistente negli ultimi giorni, scatenando la curiosità dei fan dei due popolari personaggi. Entrambi si sono mostrati insieme in diversi video e scatti pubblicati sui social network, non rinunciando a manifestare un affetto reciproco con dolci parole, abbracci e tenerezze.

Un bacio appassionato in occasione di un karaoke insieme a Soleil Sorgè aveva fatto pensare ad un chiaro indizio dell'avvio di una storia d'amore.

Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni dello youtuber modenese, sembra proprio che sia meglio evitare di giungere a conclusioni troppo affrettate. Il giovane, infatti, ha sottolineato che c'è dell'affetto, chiarendo però che in questa fase è prematuro parlare di un fidanzamento.

Sole smentisce il fidanzamento con Giulia Cavaglià

Noto ai telespettatori di Canale 5 per aver condotto un'edizione di Tu sì que vales, e conosciuto anche come scrittore e youtuber, nei giorni scorsi Francesco Sole è balzato agli onori della cronaca rosa per un presunto flirt con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne.

Il diretto interessato in queste ore è intervenuto su Instagram per rivelare che, ad oggi, parlare di una relazione in corso è decisamente fuori luogo. Infatti, riferendosi agli ultimi gossip, Sole ha smentito di essere fidanzato con Giulia, alla quale però si sente molto legato.

Queste le sue parole: "Io e Giulia non siamo fidanzati, anche se a me non dispiacerebbe. Gliel'ho chiesto se vuole, per ora non mi risponde, se lo farà ve lo dirò".

Dunque, il 27enne emiliano ha confermato che c'è una frequentazione ed anche un'evidente attrazione, ma ha precisato che tutto ciò per il momento non è sfociato in una relazione sentimentale.

Giulia Cavaglià replica condividendo una citazione dell'amico

Anche se attualmente Giulia Cavaglià non è la sua fidanzata, Francesco Sole ha voluto sottolineare che la considera una persona straordinaria, accattivante e intelligente, soprattutto tenendo conto della sua giovane età.

Ha aggiunto che in passato lei è stata sfortunata in alcune situazioni e che spesso viene sottovalutata, concludendo poi l'intervento con un significativo: "Ci vogliamo bene". Dunque, le parole dell'influencer modenese non sembrano escludere eventuali sviluppi in futuro.

Del resto, anche la breve replica della Cavaglià è sembrata sulla stessa lunghezza d'onda dello youtuber. La modella 24 enne ha utilizzato Instagram Stories per condividere la seguente frase dell'amico: "Crede ancora nell'amore ma è l'amore che non crede in lei".

Subito dopo ha aggiunto il commento: "Vuoi farmi piangere?".

Intanto qualche giorno fa è stato l'ex corteggiatore Manuel Galiano ad intervenire sul presunto flirt tra Francesco e Giulia, dicendo che con il passare del tempo finalmente tutta la verità verrà a galla. Dunque, i suoi trascorsi con l'ex tronista potrebbero avere ancora dei risvolti da chiarire.