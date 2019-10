Si è tenuta ieri 2 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Ci si aspettava la presentazione della sostituta di Sara Tozzi, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandonare il trono, ma non è arrivata alcuna novità in tal senso: il pubblico presente in studio è rimasto deluso. Insieme alle vicende dei tre tronisti, con le loro nuove esterne, la puntata ha sancito la partecipazione di Anna Pettinelli e Stefano Macchi oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi.

Le due coppie, uscite da Temptation Island Vip 2 nella quarta puntata di lunedì 30 settembre, hanno parlato della loro avventura in Sardegna e fatto il punto sulla loro vita lontano dalle telecamere.

Uomini e donne anticipazioni: la frecciatina di Anna Pettinelli a Cecilia

Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto della registrazione di Uomini e donne di ieri 2 ottobre, durante la quale Maria De Filippi ha aperto le porte dello studio a Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Dopo avere mostrato i momenti salienti del falò di confronto, l'attenzione si è spostata sulla speaker che ha raccontato come sia difficile vedere il proprio fidanzato mentre trascorre il suo tempo con un'altra donna. Stefano ha rilanciato le affermazioni della sua compagna, aggiungendo di essersi divertito durante le riprese e di non avere fatto nulla di male. Ma gli animi si sono comunque riscaldati quando è stata annunciata la single Cecilia Zagarrigo, con la quale Macchi aveva instaurato un feeling particolare.

Alla sua presentazione, non è mancata la replica divertente di Anna che ha criticato il vestito indossato dalla single. Ne è nato un divertente battibecco, durante il quale Cecilia ha dichiarato di avere ritenuto esagerate le reazioni della Pettinelli, rimproverandola per non averla fatta parlare liberamente.

Le novità su Chiara e Simone

Archiviata la divertente parte dedicata a Anna Pettinelli e Stefano Macchi, nella registrazione di Uomini e donne di ieri la parola è passata a Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Anche loro sono usciti insieme da Temptation Island Vip 2 dopo un percorso complicato, spesso oggetto di polemiche tra il pubblico da casa.

In studio, lei ha chiarito che i suoi comportamenti potevano essere fraintesi ma che il fidanzato, sapendo che lei ama scherzare con tutti, non ha mai davvero dubitato di lei. Maria De Filippi, però, ha chiesto a Mister Italia se lui accetterebbe una possibile frequentazione tra Chiara e i suoi ex tentatori nella vita di tutti i giorni. Lui ha negato senza esitazione, precisando di non gradire neppure le uscite in discoteca della sua fidanzata in compagnia dei soli amici.

Come riporta il Vicolo delle News, in risposta a tale affermazione, Maria ha consigliato a Simone di 'fare un po' di Temptation ogni giorno' per cercare di eliminare le paure che ancora ha.