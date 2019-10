Si è conclusa, con ottimi ascolti, anche la seconda settimana al Paradiso delle Signore 4 e molte cose sono già successe in queste prime dieci puntate della soap più amata dal pubblico di Rai 1: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sono convolati a nozze, ma un furto al Paradiso ha compromesso irrimediabilmente la loro luna di miele oltre a gettare il grande magazzino nel terrore e nello sconforto.

Per fortuna, però, grazie all'aiuto di Gabriella e delle Veneri, il Paradiso è riuscito a tornare in possesso della merce rubata. Riccardo Guarnieri non si è ancora rassegnato alla fine della relazione con Nicoletta, madre di sua figlia Margherita: la sua tenacia sembra, però, aver dato i suoi frutti in quanto Nicoletta ha rivelato a Riccardo di essere ancora innamorata di lui. A Milano, nel frattempo, sono arrivati nuovi personaggi che hanno già sconvolto gli equilibri dei protagonisti: Armando, nuovo capo magazziniere, amico di Luciano, che ha destato la curiosità di Agnese Amato; Angela Barbieri, nuova cameriera al Circolo e suo fratello Marcello, appena uscito di prigione e attratto dalla Venere Roberta Pellegrino.

Nelle puntate che andranno in onda tra il 28 ottobre e l'1 novembre, altri protagonisti della scorsa stagione faranno il loro ritorno a Milano tra cui l'aristocratica Ludovica Brancia di Montalto, ancora innamorata dell'amico Riccardo. Nicoletta, inoltre, sembrerà non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti per Riccardo e tradirà il marito Cesare con il suo ex fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di lunedì 28 ottobre

Le prossime puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore si preannunciano ricche di novità e colpi di scena: la seconda settimana era terminata con un bacio appassionato tra Riccardo e Nicoletta, la quale ha finalmente confessato al giovane di nutrire ancora un forte sentimento per lui e sarà proprio da qui che riprenderanno le vicende nel corso della terza settimana.

Nella puntata in onda lunedì 28 ottobre su Rai 1 alle 15.40, Nicoletta non fa altro che pensare al bacio che si è scambiata con Riccardo e, a causa di ciò, è distratta e nervosa. Anche a casa Amato non si respira un'aria tranquilla: ancora una volta il giovane Rocco Amato si scontra con il cugino Salvatore e con la zia Agnese a causa della sua mentalità ristretta: il giovane, infatti, non riesce ad ambientarsi in una città moderna e all'avanguardia come Milano e sopratutto non accetta che anche le donne lavorino al pari degli uomini.

Nicoletta e Riccardo decidono di incontrarsi furtivamente, ma purtroppo i loro piani vengono sconvolti dall'arrivo inaspettato della mamma di Cesare. Al Paradiso, intanto, Vittorio è riuscito a recuperare la merce rubata e ora può concentrarsi sulla nuova collezione: il pubblicitario, infatti, ha intenzione di creare una linea di vestiti a marchio 'Paradiso delle Signore' e per farlo chiede aiuto a Gabriella. La giovane stilista, però, teme di non essere all'altezza e per questo chiede ad Agnese di aiutarla stabilmente.

Puntata numero 12 di martedì 29 ottobre

Nella puntata di martedì 29 ottobre, Riccardo e Nicoletta riusciranno finalmente ad incontrarsi all'alba e, con la scusa della passeggiata mattutina di Margherita, tra i due si riaccenderà la passione. La signora Amato ha deciso di rifiutare la proposta di Gabriella e la ragazza cade nello sconforto: ad aiutarla ci sarà il nuovo capo magazziniere Armando, il quale condividerà con la giovane un segreto del suo passato.

Dopo mesi di assenza ritorna a Milano Ludovica Brancia di Montalto insieme alla madre Flavia: le due sono reduci dal grave lutto legato alla morte del padre, ma Umberto Guarnieri e Adelaide non esitano a tentare di mettere le mani sul patrimonio delle due donne nella speranza di risanare i conti della banca di famiglia.

Anticipazioni tredicesima puntata di mercoledì 30 ottobre

Nicoletta ripensa al momento magico vissuto con Riccardo e teme di essere sopraffatta dai sensi di colpa nei confronti del marito Cesare. Ludovica e Flavia assumono Marcello Barbieri come loro autista e il giovane spera che questa sua nuova professione lo aiuti a fare breccia nel cuore della giovane Roberta. Anche Cosimo, amico di Riccardo, è attratto da una ragazza già fidanzata, Gabriella, e le fa velatamente la corte, mettendo a dura prova la sua relazione con Salvatore. Intanto Vittorio chiede personalmente ad Agnese di collaborare con Gabriella al Paradiso e a questo punto la donna accetta. Ludovica cerca di ricominciare dopo la morte del padre e prova a far capire a Riccardo di essere ancora innamorata di lui, ma il ragazzo ha occhi solo per Nicoletta.

Spoiler 14^ puntata di giovedì 31 ottobre

Umberto e Adelaide mettono a punto un piano per mettere le mani sul patrimonio dei Brancia di Montalto, intanto Gabriella ha terminato i disegni per la collezione del Paradiso e li fa vedere a Vittorio. Marcello sente Flavia e Ludovica parlare male della sorella Angela e dopo questi commenti decide di andarsene. Nicoletta continua a dire bugie al marito.

Anticipazioni 15^ puntata di venerdì 1° novembre

Vittorio ha una nuova idea per promuovere la nuova collezione a marchio Paradiso: realizzare un filmato, ma decide di non chiedere aiuto alla moglie Marta. Gabriella perde un oggetto per lei importantissimo e Salvatore corre subito in suo aiuto. Le Veneri decidono di andare tutte insieme al cinema e Nicoletta decide di unirsi a loro, ma Riccardo si intromette e cerca di strappare alla giovane un appuntamento. I coniugi Conti fanno una scoperta inaspettata su Riccardo e Nicoletta. Agnese e Armando diventano sempre più intimi e in magazzino condividono ricordi della guerra, per poi parlarsi a cuore aperto.