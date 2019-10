il paradiso delle signore tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate dal 28 ottobre al 1 novembre, rivelano che Nicoletta cadrà nuovamente tra le braccia di Riccardo e finirà per mentire in continuazione a suo marito Cesare. Intanto, Rocco faticherà ad abituarsi alla vita milanese, ma il suo pensiero retrogrado gli creerà non pochi problemi mentre Agnese si scambierà confidenze con Armando.

Infine, Cosimo continuerà a fare la corte a Gabriella nonostante lei sia fidanzata con Salvatore mentre Marcello prenderà una decisione inaspettata per proteggere la sorella.

Il Paradiso delle signore, Gabriella disegna una nuova linea di abiti

Le trame Il Paradiso delle Signore dal 28 ottobre al 1 novembre rivelano che Vittorio, nonostante sia riuscito a recuperare la merce rubata, deciderà di commissionare a Gabriella una nuova linea di abiti a marchio Paradiso.

La ragazza seppur entusiasta dell'incarico, temerà di non essere all'altezza di portare a termine il compito assegnatole. Nel frattempo, Rocco cercherà in tutti i modi di adattarsi alla vita milanese, ma il fatto di non essere aperto mentalmente gli creerà non pochi problemi e finirà per scontrarsi anche con suo cugino che al contrario di lui approva il fatto che anche le donne lavorino e contribuiscano all'economia familiare.

Poco dopo, Riccardo e Nicoletta decidono di vedersi di nascosto dopo il bacio che si sono scambiati, ma i loro piani verranno sconvolti dall'arrivo improvviso della madre di Cesare. Gabriella, temendo di deludere il dottor Conti, chiederà ad Agnese di aiutarla con i modelli, ma la Amato inizialmente rifiuterà la proposta della futura nuora.

Riccardo e Nicoletta si lasciano andare alla passione

Ludovica Brancia di Montalto e sua madre torneranno a Milano in seguito alla morte del padre della giovane ed Umberto ed Adelaide cercheranno subito di approfittare dell'eredità delle due donne per rimpinguare i conti della Banca Guarnieri.

Nonostante l'imprevisto, Nicoletta e Riccardo riusciranno ad incontrarsi e tra i due scoppierà nuovamente la passione. Il mattino seguente, la Cattaneo apparirà distratta e nervosa e non potrà fare altro che pensare agli attimi di passione che ha vissuto con il suo ex. Intanto Marcello verrà assunto dalle Brancia di Montalto come autista e cercherà in tutti i modi di farsi notare da Roberta grazie alla sua uniforme nuova.

Cosimo continuerà a fare la corte a Gabriella nonostante lei sia fidanzata con Salvatore e per di più lo farà in presenza di Agnese. Quest'ultima, intanto, accetterà il lavoro al Paradiso dopo aver ricevuto una proposta formale da parte del dottor Conti. Intanto, Ludovica tornata da poco a Milano, farà di tutto per far capire a Riccardo che è ancora innamorata di lui.

Nicoletta tradisce Cesare e lo riempe di bugie

Nicoletta dopo aver tradito Cesare con Riccardo, continuerà a riempirlo di bugie anche se comincerà a sentirsi sopraffatta dai sensi di colpa nei confronti del suo legittimo marito.

Intanto, Umberto e Adelaide cominceranno a mettere in atto il loro piano per appropriarsi del patrimonio delle signore Brancia di Montalto. Gabriella finirà i disegni della nuova collezione e si preparerà a presentarla a Vittorio nonostante tema che non possano non piacergli. Marcello sentirà le sue datrici di lavoro parlare male di sua sorella Angela e così deciderà di licenziarsi. Nel frattempo Vittorio partorirà una nuova idea originale per promuovere il Paradiso, ma deciderà di non coinvolgere sua moglie Marta nella faccenda. Agnese dopo aver accettato il lavoro al Paradiso passerà molto tempo al magazzino e finirà per scambiarsi confidenze con Armando. I due, si lasceranno andare a ricordi dolorosi del passato. Poco dopo, Marta e Vittorio faranno un'inaspettata scoperta su Riccardo e Nicoletta.