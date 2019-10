il paradiso delle signore tornerà con un nuovo appassionante appuntamento settimanale che terrà con il fiato sospeso i telespettatori per le sorti di un loro beniamino. Le trame inerenti le puntate in onda dal 21 al 25 ottobre, rivelano che al Paradiso ci sarà una rapina e Rocco sarà aggredito dai ladri. Intanto, Riccardo deciderà di acquistare le quote del magazzino che suo padre metterà in vendita mentre Nicoletta vivrà una nuova crisi sentimentale. Infine, Agnese sarà subito colpita da Armando Ferraris, un vecchio amico di Luciano.

Il Paradiso delle signore, Rocco aggredito dai ladri

Le trame Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 ottobre, rivelano che Marta e Vittorio dopo essersi sposati penseranno al loro viaggio di nozze. Intanto, Angela accoglierà a casa Marcello un giovane uscito di prigione da pochissimo tempo. Poco dopo, Roberta scoprirà che il ragazzo è in realtà il fratello di Angela. Intanto Silvia scoprirà che Nicoletta ha tenuto una conversazione telefonica con Riccardo e non sarà per nulla d'accordo con l'atteggiamento che la figlia ha nei confronti del marito Cesare.

Vittorio riceverà la conferma che Livio Berruti, il velocista campione olimpico a Roma '60 sarà presente al Paradiso. Proprio per tale motivo, il bel Conti lascerà a Luciano l'organizzazione dell'evento vista la sua imminente partenza. Vittorio e Marta saranno sul punto di partenza quando riceveranno la notizia di un furto al grande magazzino e non è tutto, in quanto, Rocco, il nuovo dipendente del Paradiso ha subito un'aggressione da parte dei ladri.

A quel punto, Luciano accompagnerà il giovane prima da sua zia Agnese e poi dai carabinieri per la deposizioni. Nel frattempo, i sospetti ricadranno su Ugo Tagliabue, il capo magazziniere, ma nessuno avrà la certezza della sua colpevolezza. Intanto Marta e Vittorio decideranno di non partire più per il viaggio di nozze visto quanto accaduto al Paradiso. Più tardi, Luciano incontrerà Armando Ferraris, un suo vecchio amico che farà subito una buona impressione di lui ad Agnese. Nel frattempo Nicoletta si lascerà andare ad un raptus di rabbia e griderà a Riccardo di odiarlo.

Umberto decide di vendere le quote del Paradiso

Vittorio vorrà ripagare le Veneri per aver passato la notte in bianco a recuperare il campionario e la merce rubata in seguito alla rapina. Intanto, proprio in questo momento difficile per il bel Conti, Umberto confesserà a lui e a Marta di aver deciso di vendere le sue quote del Paradiso, ma ignora completamente che suo figlio Riccardo sia intenzionato ad acquistarle.

Nel frattempo, Armando che sarà assunto al grande magazzino, sin dai primi istanti, stabilirà uno splendido rapporto di amicizia con Rocco, ma finirà per scontrarsi diverse volte con Agnese. Intanto Nicoletta in piena crisi sentimentale sarà sempre più confusa tra suo marito Cesare e Riccardo. La ragazza riuscirà a fare finalmente una scelta definitiva?

Riccardo acquista le quote del Paradiso

A Villa Guarnieri si respirerà un clima di forte tensione mentre al Paradiso ci saranno diverse novità.

Le Veneri allestiranno una nuova vetrina per l'evento dedicato a Livio Berruti mentre Riccardo si recherà al magazzino per rivelare a Nicoletta di aver acquistato le quote del negozio soltanto per poterle stare vicino. Nel frattempo Silvia si convincerà che la figlia sia ancora legata in qualche modo a Riccardo e per tale motivo si permetterà di dare a Cesare dei consigli per salvaguardare il rapporto con Nicoletta. Intanto, la relazione tra Umberto e sua cognata Adelaide sarà sempre più intima e segreta. Più tardi Marcello, visto che sua sorella non sarà presente a casa, organizzerà una partita a poker, ma perderà molti soldi. Tra le persone che prenderanno parte alla partita di carte, ce ne sarà una che lascerà un messaggio per la bella Angela. Cosa vorrà dalla ragazza?

Riccardo rivela a Nicoletta ciò che prova per lei

Cesare, all'ultimo momento, dirà a Nicoletta di non poter prendere parte all'evento Berruti che si terrà al Paradiso. Nel frattempo Roberta troverà casualmente dei guanti del magazzino a casa di Angela, e penserà che Marcello, il fratello della giovane abbia a che fare con la rapina. Tuttavia il ragazzo, pur di guadagnare nuovamente la fiducia della Venere, deciderà di aiutare Vittorio a trovare il vero responsabile del furto. Intanto al Paradiso arriverà finalmente il campione Livio Berruti e così l'evento in suo onore potrà avere inizio. Poco dopo Riccardo rivelerà a Nicoletta tutto ciò che prova per lei. Intanto, proprio quando nessuno se lo aspettava, Vittorio Conti riceverà una telefonata che lo metterà al corrente del fatto che la merce rubata è stata ritrovato.