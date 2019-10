Non c'è possibilità di ritorno per la ex coppia composta da Serena Enardu e Pago: dopo il falò di confronto di Temptation Island Vip, i due si sono rivisti ma l'ex tronista di Uomini e Donne, sebbene addolorata per aver messo fine ad una storia d'amore durata ben sette anni, è certa di non amare più il cantautore. Questo è quello che Serena ha dichiarato durante l'intervista concessa al settimanale Chi: la donna ha ammesso la sua debolezza di fronte ad un momento tanto delicato, tanto da essere in cura da una psicologa.

Serena su Pago: 'Mi fa male averlo lasciato'

'Mi fa male averlo lasciato, ma non lo amo più', ha dichiarato candidamente Serena la settimanale diretto da Alfonso Signorini. Durante tutto il percorso a Temptation Island Vip,la Enardu non ha mai nascosto la sua insofferenza nei confronti di un amore che con gli anni era scemato. Sebbene non volesse far soffrire il suo ex compagno, il quale ha dichiarato sempre durante l'intervista a Chi post reality di sentire molto la mancanza della donna con la quale ha convissuto per molti anni, Serena è giunta alla consapevolezza di non poter continuare a stare con un uomo verso il quale non provava più passione.

'il mio desiderio sensuale si è spento', ha infatti aggiunto Serena, la quale ha confessato che già da due anni la sua relazione con Pago non andava bene, ma per paura di fargli del male alla fine si arrivati alla distruzione totale. Se Pago di recente sui social ha ammesso di non aver voglia di frequentare altre ragazze, Serena ha dichiarato di essersi affidata alle mani esperte di uno psicologo per riuscire a superare un momento buio e difficile, ma in ogni caso non si pente di nulla. Rifarebbe esattamente lo stesso percorso portato avanti durante Temptation Island Vip.

Il rapporto tra Serena e Alessandro dopo Temptation Island Vip

Pago è certo che per lui e Serena non vi è alcuna possibilità di tornare insieme: il cantautore ha confessato che dopo il reality si sono rivisti ma tra loro è tutto finito. A questo punto, durante l'intervista viene preso in considerazione anche il tentatore Alessandro, che in qualche modo ha contribuito a rendere più chiara la situazione agli occhi di Serena.

'Voglio tutelarlo' ha detto Serena riferendosi al single e chiarendo che non vuole dire se i due si sono rivisti o sentiti a telecamere spente. l'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha chiarito che non vi è stato nessun bacio con Alessandro durante Temptation Island Vip, ma che nel bene e nel male non cancellerebbe nulla dell'esperienza vissuta in Sardegna. Per Serena e Pago il viaggio nei sentimenti si è concluso con una rottura ma con una consapevolezza maggiore dei sentimenti reciproci.