È naufragata la storia d'amore tra lo spagnolo Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due, dopo diversi mesi di relazione si sono detti definitivamente addio. Il ragazzo, noto per aver interpretato un ruolo importante nella fiction di grande successo "Il Segreto," si è fatto conoscere in Italia prima per un presunto flirt con l'ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso, poi per la sua partecipazione in veste di tentatore alla prima edizione di Temptation Island Vip.

Qui instaurò un legame molto forte con la showgirl Valeria Marini. Dopo, Temptation Island, l'arrivo ad Uomini e donne come tronista. Durante il suo percorso non sempre facile, Gonzalez si concentrò in particolare su due corteggiatrici. Sonia Pattarino che poi è stata la scelta e Nathalia ora felicemente fidanzata con l'altro tronista Andrea Zelletta. Infatti, come ricorderanno gli affezionati del programma, la ragazza stava per lasciare lo studio quando fu fermata dal compagno di trono di Ivan che le chiese se le andava di rimanere per lui.

Nathalia, senza esitare rispose di sì e infatti tra i due nacque subito un qualcosa che poi si è rivelato essere amore. Giunti, al giorno della fatidica scelta al castello, Ivan Gonzalez disse di provare un sentimento per Sonia. La ragazza, disse di voler provare a stare insieme e così si fidanzarono. Da lì, iniziò la loro vita insieme. Qualche tempo fa, ospiti a Uomini e Donne dissero che tutto andava per il meglio. Poi, questa estate qualcosa è cambiato. Vediamo le dichiarazioni rilasciate dalla Pattarino in queste ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Sonia Pattarino: ho lasciato Ivan perché ho capito che non mi amava

Sonia Pattarino ed Ivan Gonzalez non stanno più insieme. I motivi della rottura, li ha spiegati proprio la ragazza in un'intervista ad un noto blog dedicato al Gossip. La donna ha detto che i primi mesi era tutto rose e fiori. Poi, qualcosa tra di loro ha iniziato a rompersi. Ivan, era sempre più distante. Quando lei aveva deciso di stabilirsi da lui in Spagna sono iniziati da parte del ragazzo i primi ripensamenti.

Era sempre più titubante. Così, lei ha deciso di tornare in Sardegna per festeggiare il compleanno con la sua famiglia. Ivan le avrebbe detto di non riuscire ad andare alla sua festa e non le avrebbe neppure fatto arrivare un pensiero. Da questa e da tante altre piccole cose, Sonia ha capito che Ivan non provava i suoi stessi sentimenti. Anzi, forse non l'ha mai amata. Quando chiedi a qualcuno: "Mi ami?

e lui risponde un pochino, c'è poco da aggiungere. Vorrei quel futuro che Ivan non ha saputo darmi. Se ti batte davvero il cuore per una persona, non la lasci andare via. Nonostante tutto credo ancora nell'amore e spero arrivi la persona giusta" ha concluso.