Appuntamento conclusivo con la fiction Rai "La strada di casa", interpretata fra gli altri da Alessio Boni, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini. Martedì 29 ottobre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 l'ultima puntata della seconda serie in cui Fausto ha scoperto finalmente l'identità di chi ha commesso l'omicidio su cui ruota la trama sin dalla prima puntata. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire l'ultima puntata in chiaro sulla rete ammiraglia, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

La replica online

Nel dettaglio si segnala che la replica della sesta puntata de "La strada di casa 2" sarà disponibile soltanto in streaming su Rai Play. Tale sito, infatti, contiene un vasto catalogo di video in cui sono contenute tutte le repliche delle serie televisive trasmesse sui canali Rai nel corso degli ultimi anni. Da ricordare che, per guardare le repliche su Rai Play e sull'app omonima, è necessario registrarsi gratuitamente al sito attraverso la sua homepage.

Trama ultima puntata

La trama ufficiale dell'ultima puntata de "La strada di casa 2" ci segnala che Fausto si avvicinerà sempre più a scoprire la verità su Lorenzo, Valerio e su ciò che successe realmente alla cascina Marra. Ciò che scoprirà però lo sconvolgerà talmente tanto da minare ogni sua certezza e ogni sua sicurezza: un componente della sua famiglia potrebbe avere avuto un ruolo principale nell'omicidio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fausto, infatti, sospetterà che sua moglie Gloria possa essere implicata nel delitto, pur non ricordandolo a causa della sua malattia. I sospetti dell'uomo però non saranno circostanziati soltanto alla sua cerchia familiare ma anche su qualcuno di loro conoscenza, che fino a quel punto ha fatto parte degli "insospettabili". Nel frattempo, Fausto è costretto ad affrontare un'altra grave minaccia che incombe sulla sua famiglia e su tutti i suoi cari.

Gli ascolti e la terza stagione

La seconda stagione della serie è stata accolta dal pubblico con entusiasmo ed ha interessato una media di quasi 4 milioni di telespettatori a puntata con uno share del 18%. Ad esempio, soltanto la quinta puntata è stata seguita da 3.821.000 di telespettatori con uno share del 16.1%. Il buon riscontro di ascolti ottenuto dalla messa in onda del secondo ciclo di episodi potrebbe far pensare ad un rinnovo della fiction per una terza stagione, anche se fino ad oggi non c'è stato nessun annuncio da parte della Rai o del cast.

Nonostante ciò la Rete ammiraglia potrebbe decidere in futuro di produrre un terzo ciclo di episodi in cui verrebbero approfondite le evoluzioni di alcuni personaggi della famiglia Morra, di cui ancora non si sa moltissimo.