Continua la cavalcata vincente di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova fiction di Rai 1 che, settimana dopo settimana, sta riuscendo a conquistare le attenzioni del pubblico. Nonostante la rivalità della domenica sera con altri programmi importanti, la Serie TV non ha avuto alcuna battuta d'arresto, infatti è stata già ribattezzata come la versione femminile del Commissario Montalbano.

Imma è un personaggio che piace per la sua simpatia e scaltrezza, oltreché per il desiderio di raggiungere i suoi obiettivi anche a costo di scontrarsi con il suo superiore.

Nella prossima puntata che andrà in onda su Rai 1 in prima serata il 13 ottobre, la protagonista sarà alle prese con un nuovo caso su cui indagare, ma al contempo ci sarà spazio anche per il suo interesse crescente nei confronti di Ippazio. Tra di loro potrebbe persino scattare il primo bacio.

Quarta puntata: un nuovo caso per Imma Tataranni

La fiction di Rai 1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è arrivata al giro di boa, poiché domenica 13 ottobre andrà in onda la quarta delle sei puntate previste per la prima stagione.

Nel corso di quest'episodio ci sarà l'ennesimo mistero da svelare e non mancherà l'ormai classico scontro con il Procuratore capo, quantomeno nelle fasi iniziali dell'istruttoria.

Ma il prossimo appuntamento con la fortunata serie televisiva si soffermerà anche su un presunto e "pericoloso" avvicinamento tra la protagonista e Ippazio. Nel breve video di anticipazioni mostrato al termine della terza puntata, si nota chiaramente che ci sarà un bacio appassionato tra la coppia.

Ma accadrà per davvero o si tratterà soltanto di un sogno ad occhi aperti? Quest'ultima opzione appare la più probabile, soprattutto perché, proprio nel momento del gesto romantico, il marito di Imma entrerà in ufficio, facendo suonare un primo e inevitabile campanello d'allarme per il Sostituto procuratore. Pietro, infatti, sembrerà deciso a scoprire se la moglie prova qualcosa per il collega.

A proposito di Ippazio, sembra proprio che sia destinato ad allontanarsi dalla Tataranni, poiché durante la quarta puntata si prenderà una cotta per un'altra donna.

Ascolti terza puntata di Imma Tataranni

In attesa di scoprire le novità relative alla vita professionale e sentimentale di Imma Tataranni, soffermiamoci sugli ottimi ascolti ottenuti dalla terza puntata trasmessa ieri, 6 ottobre, su Rai 1. La fiction anche in questa circostanza è stata la più seguita della serata, riuscendo a superare rivali di tutto rispetto come Barbara d'Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti.

La serie della rete ammiraglia della Rai, infatti, ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Live-Non è la d'Urso su Canale 5 si è fermata a 2.273.000 appassionati pari al 13.3% di share, mentre Che Tempo Che Fa su Rai 2 ha raggiunto 1.806.000 spettatori e il 7.3% di share.

Più indietro troviamo il format di La7 condotto da Giletti, Non è L'Arena, che non è riuscito ad andare oltre 1.052.000 spettatori corrispondenti al 5.5% di share.