Nella settimana che va da lunedì 28 al ottobre a venerdì 1° novembre Italia1 trasmetterà ogni giorno, a partire dalle ore 13:45, la maratona Halloween de I Simpson, composta da tre puntate quotidiane. In questi episodi il padre Homer, la madre Marge, i figli Lisa, Bart, Maggie e gli abitanti della cittadina di Springfield interpretano o hanno a che fare con fantasiosi personaggi e storie che richiamano la ricorrenza del 31 ottobre: si tratta del ciclo a tema horror "La paura fa novanta", ovviamente nella tipica declinazione comico-sarcastica della celebre serie animata.

A fine ottobre la settimana Halloween de I Simpson su Italia Uno

Le puntate speciali di Halloween che ogni anno vengono mandate in onda da Italia1 consistono in una serie di episodi, suddivisi in più segmenti, le cui trame non seguono il filo narrativo della serie, ma consistono in storielle horror e di avventure a tema con la festa più paurosa dell'anno. Per fare alcuni esempi, nelle storielle in questione i protagonisti del cartone animato creato dall'ispirata penna di Matt Groening sono coinvolti in grottesche esperienze che spaziano dallo sci-fi al comico, dal thriller al musical; in alcuni casi, inoltre, gli episodi consistono in vere e proprie parodie umoristiche di lungometraggi (ad esempio del film "Shining"), di serie tv, di eventi di cronaca e di altri cartoni animati.

Per questo 2019 la programmazione coprirà un'intera settimana di trasmissioni, dal primo pomeriggio di lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre, giorno di Ognissanti. L'orario è quello della fascia day-time, ovvero dalle ore 13:45, con tre episodi uno di seguito all'altro.

Le puntate de 'La paura fa novanta' in programma

La maratona Halloween con protagonista la cartoonesca famiglia Simpson comprende varie puntate del ciclo horror "La paura fa novanta" delle stagioni televisive che vanno dalla quindicesima alla ventottesima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Inoltre nel giorno stesso di Halloween, giovedì 31 ottobre, sarà trasmesso anche un episodio inedito, ovvero la quarta puntata della trentesima stagione. Questo appuntamento, in onda per la prima volta in Italia, è composto da quattro storielle: la zuppa verde di vongole, l'invasione degli ultra-pod, Multip-lisata, Geriatric Park. A parte questa programmazione dedicata alla tipica ricorrenza statunitense ormai molto popolare anche in Italia, alcuni episodi di questa serie vengono mandati in onda dalla seconda rete di Mediaset anche in altri periodi dell'anno.

Negli Usa nello speciale Halloween di quest'anno Lisa Simpson è diventata Undici della famosa serie di Netflix "Stranger Things": in questa parodia, i ragazzi protagonisti della storia sono interpretati da Bart, Milhouse, Marti e Nelson. Per una sorprendente curiosità l'episodio è stato anche la puntata numero 666 nella storia del cartone animato.