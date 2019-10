Dal Lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai 1 va in onda un talk show molto seguito dai telespettatori, vale a dire "Vieni da Me", programma condotto da Caterina Balivo. Cinque giorni a settimana la conduttrice campana tiene compagnia al pubblico televisivo con diversi ospiti, con un misto di storie allegre e storie che toccano il profondo del cuore.

Nella puntata di oggi 30 ottobre la Balivo ha ospitato Eva Robin's, con quest'ultima che ha parlato a 360 gradi della sua vita, rivelando che a breve sposerà una donna.

Eva ha rivelato di aver assunto di ormoni femminili in passato

Eva Robin's, nata come Roberto Coatti, è nata a Bologna il 10 dicembre del 1958 ed è una nota attrice, oltre che personaggio televisivo e cantante.

L'attrice trans poche ore fa si è raccontata negli studi di "Vieni da Me", destando molta curiosità e attenzione per alcune rivelazioni inattese sulla sua vita sentimentale. "Sono pronta a sposarmi, ma non con un uomo.

Ho sempre avuto una predisposizione verso il genere femminile, anche se non a livello carnale. Sono 25 anni di amore con questa donna e ci vogliamo molto bene, anche se non posso rivelare il nome. Posso solo dire che a Bologna è molto conosciuta e quindi vorrei proteggerla. Quando saremo pronte ci sposeremo".

Una confessione molto forte e inaspettata, che ha lasciato di stucco gli ospiti presenti in studio, oltre che la stessa Caterina Balivo, apparsa molto sorpresa da queste rivelazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La Robin's ha parlato anche di quando in adolescenza ha scoperto il proprio orientamento sessuale: "Ho avuto la fortuna di avere come vicino di casa un infermiere che gestiva il reparto ormoni in ospedale, non a caso a 14 anni ho iniziato a farmi iniettare ormoni per bloccare crescita maschile che era presente in me. Mia mamma ovviamente non sapeva nulla."

"La mia infanzia è stata serena e felice, se non fosse per la brutta esperienza che ho vissuto in collegio all'età di 6 anni.

Quello che ricordo è che raccontai a mamma che legavano al letto, anche se purtroppo ho ricordi sfocati". Un esperienza che ha un po' segnato la futura attrice, anche se col passare degli anni ha poi saputo costruirsi una vita serena.

La Robin's ha elogiato la madre

A proposito dei genitori, la cantante ha parlato anche del rapporto con i suoi cari e lo ha fatto elogiando sopratutto la madre, una donna che secondo Eva è stata la sua fortuna: "Mia madre era tosta, in pratica è stata l'uomo che non sono stato io.

L'ho vista solamente due volte in gonna, era una tosta ed e dava filo da torcere. In pratica era la pecora nera della famiglia. Papà invece era molto birichino e molto aperto con le donne, in quanto una sola non gli bastava. Alcune donne che ha frequentato le ho conosciute."