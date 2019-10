Le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima settimana dal 14 al 18 ottobre, raccontano una serie di colpi di scena che certamente non faranno annoiare i telespettatori. Aldo sarà ricoverato in gravi condizioni e lotterà tra la vita e la morte.

Anticipazioni upas 14-18 ottobre: Alice torna a Napoli, Diego ha una violenta lite con Leone

Nella settimana che va dal 14 al 18 ottobre, Alice farà ritorno a Napoli, ma dovrà affrontare un comportamento insolito da parte di suo padre Andrea.

Probabilmente quest'ultimo dipenderà dall'improvviso trasferimento della piccola Mia che ha lasciato la terrazza. Presto per il Pergolesi e Arianna ci sarà una bella sorpresa: otterranno l'idoneità all'adozione. L'attore che interpreta Andrea, Davide Denvenuto, ha annunciato ultimamente di volersi prendere una pausa dalla soap opera e quindi, presto il suo personaggio si allontanerà dalle scene.

La storyline più importante a cui si darà spazio a Un posto al sole secondo le anticipazioni, tuttavia, è un drammatico avvenimento che colpirà l'avvocato Aldo Leone.

L'uomo si ritroverà a discutere con Diego e successivamente finirà in ospedale, in condizioni gravissime. L'ossessione del Giordano per la sua ex fidanzata, Beatrice, avrà dei risvolti eclatanti che non passeranno inosservati. La ragazza, infatti, noterà che il giovane non ha smesso di pedinarla e gli chiederà di farsi da parte. Dal canto suo, anche Aldo Leone interverrà a favore di Beatrice, imponendo a Diego di lasciarla in pace e di rifarsi una vita. I due avranno un'accesa e violenta discussione a proposito dell'avvocatessa, ed in seguito Aldo prenderà una decisione definitiva per la sua vita.

Spoiler Un posto al sole dal 14 al 18 ottobre: Aldo Leone lotta per la vita in ospedale, Vittorio turbato per Alex

Beatrice si recherà a casa di Diego, intimandogli di non avvicinarsi più alla sua abitazione, altrimenti dovrà denunciarlo per stalking. Raffaele Giordano assisterà a tutta la scena. Sfortunatamente, le decisioni e i piani dell'avvocato Leone verranno improvvisamente stravolti: Aldo si ritroverà a dover lottare tra la vita e la morte.

Tutti i suoi cari saranno in apprensione per lui e nella soap entrerà un nuovo personaggio: sua moglie Delia (interpretata da Elena Vanni). Si salverà?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Diego Giordano intanto farà perdere le sue tracce. Il ragazzo sparirà nuovamente facendo preoccupare moltissimo Raffaele. Nel frattempo, Vittorio sarà turbato per il comportamento di Alex. La ragazza, infatti, lo ha lasciato senza una spiegazione.

Il figlio di Del Bue ignora che la giovane fidanzata ha scoperto i suoi tradimenti con Anita. Nel corso del suo lavoro in radio, la sua collega noterà il cattivo umore di Vittorio.