Saranno puntate ricche di avvenimenti quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre. In tali giorni, infatti, Donna Francisca porterà a termine il suo piano per liberarsi di Roberto, a sua volta pronto a tornare a Cuba insieme a Maria e i bambini. E per raggiungere il suo obiettivo, la ricca signora non rinuncerà a commettere l'ennesimo delitto.

Ampio spazio verrà anche riservato anche alle conseguenze della fuga di Alvaro: Isaac si metterà subito alla ricerca del rivale in amore e il loro incontro sancirà anche la scoperta delle malefatte di Antolina. Sarà lo stesso medico, infatti, a rivelare al Guerrero che la donna era incinta di soli tre mesi al momento dell'aborto.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca avvelena Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana segnalano che Roberto e Maria, dopo i tanti dubbi iniziali, decideranno di fuggire a Cuba insieme ai bambini.

Mauricio troverà i biglietti del viaggio e informerà subito la sua padrona, che non resterà a guardare. Rimasta sola con Sanchez, la ricca signora gli farà scrivere un biglietto d'addio a Maria e gli verserà del veleno nella cioccolata. Bevuta la belladonna, Roberto morirà e Mauricio ne nasconderà il corpo nelle segrete della villa. Maria, che attenderà inutilmente l'amico, apprenderà che lui se n'è andato via da solo e non ne comprenderà le ragioni.

Saul sarà deciso a prendersi le colpe per l'omicidio dei Molero, liberando così Carmelo e Don Berengario da qualsiasi sospetto. Per tale motivo, informerà il sergente Cifuentes di essere in possesso di informazioni molto importanti sui due malviventi e si appresterà a lasciare definitivamente Puente Viejo insieme alla moglie, dopo avere salutato gli amici più cari.

Trame Il Segreto: Isaac scopre che Antolina gli ha mentito

Le grandi novità delle puntate de Il Segreto in onda dal 29 settembre al 5 ottobre riguarderanno anche Elsa ed Isaac.

La Laguna informerà l'ex fidanzato delle vere intenzioni di Alvaro, fuggito a poche ore dalle nozze insieme alla sua eredità. Nonostante il parere contrario di Antolina, furiosa per l'interesse che il marito continuerà ad avere per Elsa, Isaac si metterà subito alla ricerca del medito per recuperare il maltolto. Lo troverà anche se sarà troppo tardi: Alvaro rivelerà di avere già speso tutto il denaro ma l'occasione sarà comunque ideale per un'altra clamorosa rivelazione.

Il dottore informerà il falegname che Antolina gli ha mentito fin dall'inizio, facendogli credere di aspettare un bambino da lui. Al momento dell'aborto, infatti, era incinta di soli tre mesi e non di sei come gli aveva fatto credere. Prudencio dirà Donna Francisca di voler lasciare la villa per iniziare una nuova attività. Acquisterà il negozio di vini un tempo appartenuto a Fe, assumendo Antonio Marchena affinché se ne occupi.

Il fratello di Saul, infatti, avrà però in mente di dedicarsi anche ad un altro lavoro.