Ieri sera, 27, settembre, è andata in onda la terza puntata puntata di 'Rosy Abate 2'. La serie tv, molto coinvolgente, ha conquistato milioni di telespettatori con la sua trama avvincente. La scorsa puntata trasmessa da canale 5 è stata ricca di sorprendenti colpi di scena, tra i quali l'arresto di Leonardo da parte della polizia. Chi per un qualche impegno si fosse perso l'appuntamento con la fiction, potrà rivedere la replica in streaming sul sito di Mediaset Play.

Rosy Abate 2, dove vedere la replica in streaming online

Tutti gli appassionati di Rosy Abate che si fossero persi la puntata o semplicemente volessero vederla nuovamente, potranno usufruire del portale di Mediaset Play. La piattaforma racchiude tutte le puntate della serie già andate in onda, ma anche le repliche di molti altri programmi e film trasmessi dal network televisivo Mediaset. Il sito è accessibile a tutti in maniera totalmente gratuita, basterà effettuare una piccola registrazione per poter aver accesso liberamente a tutti i programmi presenti nella 'biblioteca' online.

Sarà, dunque, necessario inserire una mail ed una password di riconoscimento che serviranno poi per tutti gli accessi successivi. Una volta fatto ciò, sarà possibile cercare e guardare comodamente le proprie serie preferite. Mediaset Play mette a disposizione dei telespettatori anche l'omonima applicazione, disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli con iOS. In questo modo, gli utenti che lo vorranno potranno guardare comodamente da smartphone o tablet le trasmissioni che vorranno. Non sarà, infatti, necessaria la presenza di un pc, ma solo una connessione ad internet sul proprio dispositivo mobile a cui potersi collegare.

Anticipazioni Rosy Abate 2, quarta puntata: Leonardo in pericolo

Venerdì 4 ottobre andrà in onda la quarta puntata di Rosy Abate 2. Le anticipazioni svelano che la Regina di Palermo e l'ex madre adottiva sono disperate perchè Leonardo è finito in carcere. Per le due donne si è avverato quello che più temevano. La mamma di Leo ha sempre pensato che il figlio sia fragile e che abbia poche possibilità di sopravvivere in un ambiente come quello della prigione.

Leonardino sarà vittima di minacce da parte di alcuni detenuti agli ordini di Costello, il quale vuole metterlo a tacere. L'Abate riesce a far capire a Luca che il figlio è innocente ed i due, insieme a Regina, uniscono le forze per cercare di salvare il ragazzo dalla triste prigionia che lo attende. Non si sa ancora se i tre riusciranno nel loro intento. Per scoprirne di più non resta che attendere il prossimo appuntamento di venerdì con la serie tv su canale 5 alle ore 21:20 circa.