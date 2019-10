Le anticipazioni relative all'ultimo appuntamento della seconda stagione della nota serie televisiva Rosy Abate riservano entusiasmanti novità. Nella nuova puntata che andrà in onda questa sera venerdì 11 ottobre su Canale 5, Rosy Abate interpretata dall'attrice Giulia Michelini, non avrà intenzione di arrendersi per nessun motivo e deciderà di mettere in moto un piano perfetto per eliminare in definitiva il suo grande nemico Antonio Costello, interpretato dall'attore Davide Devenuto.

Più tardi Rosy si renderà conto che il suo piano sarà notevolmente rischioso e deciderà di organizzarsi da sola senza mettere in pericolo nessun altro, soprattutto Luca Bonaccorso e suo figlio Leonardo. Quest'ultimo ha già rischiato parecchio durante la permanenza in prigione e l'Abate farà di tutto per proteggerlo. Rosy deciderà così di colpire Costello nel suo punto più debole, per poi costringerlo ad arrendersi definitivamente.

Sembrerebbe, inoltre, che tantissimi fan della fiction si sarebbero lamentati inviando delle email alla produzione Taodue per la presunta morte di Rosy nell'ultima puntata, idea nata dalla promo trasmessa da Mediaset nella quale si nota Antonio Costello che spara a Rosy facendola cadere a terra. Il produttore Pietro Valsecchi ha deciso di cambiare il finale così da accontentare e rendere felici milioni di fan o andrà per la sua strada?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Rosy rapisce Nina

Nell'ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate che verrà trasmessa l'11 ottobre, Rosy sarà ormai decisa a far provare a Costello ciò che lei stessa ha provato durante la detenzione in carcere di suo figlio Leonardo. Così l'Abate avvierà il suo particolare piano e deciderà di rapire Nina, la figlia di Antonio Costello, nonché il grande amore di suo figlio Leonardo. Più tardi il rapimento della figlia di Costello metterà in serio pericolo Rosy, ma la donna farà di tutto per salvare la vita ai suoi cari senza metterli in pericolo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Rosy Abate 2

Nell'attesa che venga trasmessa l'ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate è possibile rivedere in streaming online gli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della fiction sulla piattaforma apposita si possono trovare alcuni video interessanti relativi alle trame della Serie TV.