Prosegue il successo della serie televisiva 'Un passo dal cielo' che coinvolge milioni di telespettatori desiderosi di assistere all'inizio della storia d'amore tra Emma e Francesco. Le anticipazioni dell'appuntamento numero sei intitolato "Fantasmi del passato" - in onda sul piccolo schermo giovedì 17 ottobre - svelano che Emma si troverà alle prese con la gelosia nei confronti di Francesco. Il rapporto tra i due innamorati subirà un cambiamento, dopo che la dottoressa ha scoperto nella quarta puntata, di essere in dolce attesa.

Non mancheranno gli ostacoli per via della vicinanza del capo della forestale alla psicologa Elena Salvi che tiene in cura Francesco. I due avvertiranno di essere molto vicini provocando in tal modo la gelosia di Emma che non saprà in quale maniera comportarsi.

L'arrivo del fratello della dottoressa Giorgi aumenta le tensioni

Ci saranno ulteriori sorprese nella vita della dottoressa che potrebbe fare i conti con il proprio passato grazie all'incontro con una persona.

La situazione s’infittirà per Emma perché si presenterà a San Candido il fratello Giulio, occasione giusta questa per giungere a un chiarimento.

La giovane donna sarà divisa tra due pensieri, come quello di operarsi al cervello per via dell'aneurisma oppure andare avanti con la gravidanza. Il fratello di Emma però comincerà ad avere dei contrasti con la sorella per via di alcuni problemi legati al passato e dimostrerà di tenere nascosto qualche segreto.

Tale retroscena provocherà dei sospetti nell'animo di Francesco. Quest'ultimo avrà la stessa sensazione di Emma e non sarà felice dell'arrivo di Giulio che a conti fatti complica solo le cose.

Le intenzioni di Francesco per scoprire la verità sulla persona che minaccia l'amica

Non finiranno i problemi per il capo della forestale che cercherà di aiutare Valeria sconvolta da una notizia inaspettata. La ragazza non si capaciterà del fatto che è arrivato in paese Ezio intenzionato a dividerla dalla zia, ma Valeria non vorrà arrendersi di fronte a tale questione.

La Ferrante dimostrerà una certa determinazione in quanto non vorrà staccarsi da Isa che è stata fondamentale nella sua adolescenza.

Francesco non sarà in grado di chiarirsi le idee sulla possibilità di una storia con Emma e sarà impegnato ad aiutare Elena, il tutto nel tentativo di capire quale possa essere la persona che sta minacciando la sua amica. Inutile ricordare come Daniele Liotti e Pilar Fogliati siano formando una delle coppie più amate della televisione con la serie un passo dal cielo che va raggiungendo traguardi record.