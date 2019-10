Una puntata con qualche momento di tensione quella di oggi di Pomeriggio 5. Tutto è accaduto nella seconda parte del programma che è stata dedicata ai vari tipi di alimentazione. Si parlava infatti dei vegani e dei vegetariani. Tanti, gli ospiti in studio. Oltre a Francesco Nozzolino e a molti altri, anche Daniela Martani che molti ricorderanno concorrente del Grande Fratello. In collegamento, Alessandro Cecchi Paone e Flavia Vento.

Il dibattito era iniziato tranquillamente. La scintilla si è accesa quando a prendere la parola è stata l'ex hostess e concorrente del Grande Fratello, Daniela Martani. La donna, che rappresentava i vegetariani, si è scagliata contro Cecchi Paone dicendo che non è ben informato sui danni causati dalla carne perché oggi, la maggior parte degli animali, mangia solo antibiotici. L'opinionista in collegamento continuava a ribadire che non c'è alcuno studio scientifico che provi questo.

È a questo punto che è successo un qualcosa che ha fatto molto innervosire la conduttrice Barbara D'Urso. Vediamo nello specifico cosa è accaduto nella seconda parte della trasmissione.

Barbara d'Urso a Cecchi Paone: 'Non credi che dovresti chiederci scusa per quello che hai fatto?'

Oggi, la puntata di Pomeriggio 5 era iniziata con una bellissima storia. Una ragazza di sedici anni che non sapeva di essere incinta e che ora è felicemente mamma di un bel bambino.

Le cose, sono cambiate nella seconda parte quando ad un certo punto del dibattito molto acceso sull'alimentazione, Alessandro Cecchi Paone, sempre più infervorato con Daniela Martani, ha lasciato la trasmissione senza dire niente. Barbara d'Urso non ha apprezzato affatto il gesto ritenendolo segno di maleducazione. 'Se io andassi a casa di Alessandro Cecchi Paone e decidessi di andarmene perché c'è un ospite che non gradisco chiederei scusa e poi garbatamente me ne andrei' ha detto la d'Urso.

'Quantomeno, avrebbe dovuto chiedere scusa e non andarsene in questo modo' ha poi aggiunto. Dopo qualche minuto, Cecchi Paone, evidentemente, ci ha ripensato ed è tornato in collegamento ma solo per dire che non avrebbe chiesto scusa a nessuno. Anzi, rincarando la dose, ha detto che loro avrebbero dovuto chiedere scusa a lui per averlo fatto parlare con la Martani. Dopodiché se n'è andato definitivamente lasciando stupita ancora una volta la conduttrice per l'inatteso gesto.

Cosa succederà adesso? Alessandro Cecchi Paone sarà invitato di nuovo in studio per fare l'opinionista? Chiederà scusa a Barbara d'Urso e a tutta la squadra del programma per aver abbandonato il collegamento? Non resta che aspettare le puntate prossime per scoprirlo.