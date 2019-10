La seconda stagione di Temptation Island Vip si avvia alla conclusione con la quinta e penultima puntata, in onda oggi 7 ottobre su Canale 5. Saranno tempi duri per le tre coppie rimaste nel resort di Santa Margherita di Pula per mettere alla prova il loro amore e ognuna di loro sarà chiamata a fare i conti con l'ultimo falò prima del confronto finale. Gabriele Pippo e Silvia Maturani, Alex Belli e Delia Duran, Pago e Serena Enardu vivranno il weekend da sogno con i single preferiti e le sorprese non mancheranno.

Sarà questo il caso di Pago, che vedrà nuove immagini di Serena insieme ad Alessandro nella notte che la coppia trascorrerà lontano dal resort. Per Alex e Delia, invece, l'avventura in Sardegna potrebbe finire prima del previsto con una corsa che tanto ricorda quella di Ciro Petrone verso la sua Federica Caputo.

Temptation Island anticipazioni: Valerio incuriosisce Silvia

Gli account ufficiali di Temptation Island hanno diffuso nuovi video di anticipazioni in vista della puntata odierna, in programma su Canale 5 in prima serata.

In uno di essi, Silvia si trova in compagnia di Valerio. Lui attira l'attenzione della ragazza, affermando: "Non parlo, vorrei dirti delle cose però me le tengo per me!". A nulla servirà il tentativo della fidanzata di Gabriele Pippo di estorcere una confessione al suo cavaliere. Lui si fermerà dicendo di volerle fare una confessione ma solo quando si sentirà pronto, magari appena prima della fine delle riprese.

A colloquio con Delia, Silvia esprimerà la sua curiosità, ipotizzando persino che il single voglia confermarle di essere davvero interessato a lei. La stessa Delia aggiungerà: "T'immagini che ti deve dire che si è innamorato?".

Alex corre verso il villaggio delle fidanzate

Negli ultimi video pubblicati sugli account di Temptation Island Vip 2, sono stati resi noti altri succulenti spoiler relativi a quanto andrà in onda stasera.

Durante il weekend da sogno, Serena e Alessandro avranno stanze comunicanti e si saluteranno, dandosi la buonanotte. Poco dopo, però, lui uscirà dalla sua stanza e busserà a quella dell'ex tronista chiedendole del dentifricio. Lei lo farà entrare? Le immagini di Pago in lacrime non lasciano presagire nulla di buono da questo punto di vista. Spazio, infine, all'ultima coppia arrivata in Sardegna ovvero a Alex e Delia.

Lui risulterà spazientito durante il falò, guardando un video della fidanzata insieme a Riccardo. E non ci penserà due volte, appoggiando immediatamente il computer e correndo verso il villaggio delle ragazze, gridando il nome della sua fidanzata. Alessia Marcuzzi si alzerà a sua volta, provando a calmarlo e a fermarlo. Solo stasera, però, capiremo se davvero ci riuscirà.