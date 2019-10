Domenica 13 ottobre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La fiction sin dalla prima puntata è riuscita ad appassionare il pubblico del piccolo schermo conquistando oltre 4 milioni di telespettatori. Nella quarta puntata Imma avrà a che fare con un nuovo caso di omicidio ma anche con questioni personali che riguardano il marito, la figlia e la madre.

Proprio quest'ultima, ormai molto anziana, rischia di mettere in discussione le certezze della Tataranni che dovrà capire chi è suo padre.

Fin dal primo episodio l'anziana dice alla figlia che il padre biologico del procuratore non è il signor Tataranni ma un altro uomo definito "bello ed alto come Garibaldi'. La protagonista della serie non ha mai dato peso alle parole della madre ma, come abbiamo visto nella terza puntata, una foto che la ritrae da bambina potrebbe cambiare la situazione. Sul retro della foto c'è il nome dell'uomo che potrebbe essere il padre del procuratore. Riuscirà Imma a trovare la verità anche questa volta?

Anticipazioni quarta puntata: un bacio tra Imma ed Ippazio

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti tra il sostituto procuratore ed Ippazio c'è una grande intesa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più forte. La stima di Imma per il giovane carabiniere con il tempo è diventata attrazione e dagli spoiler del quarto appuntamento sembra che tra i due ci sarà un bacio. Non è chiaro se ciò avvenga in sogno o durante un'indagine ma ciò che è certo è che il rapporto tra il sostituto procuratore ed Ippazio è destinato a cambiare.

Inoltre la situazione si complicherà ulteriormente dato che il giovane appuntato inizierà a provare una simpatia nei confronti di un'altra donna. Come la prenderà Imma? Sarà capace di lasciarlo andare e di vivere serenamente il matrimonio con Pietro? Tra l'altro sembra che il marito, spesso dimostratosi dolce e comprensivo con la Tataranni, inizi a sospettare che tra la moglie e il carabiniere non ci sia semplice stima ma qualcosa di più.

Pietro si recherà sul posto di lavoro di Imma ed è proprio qui che inizierà ad avere più chiara la situazione.

Nel frattempo il sostituto procuratore oltre che gestire la sua vita privata dovrà affrontare nuovi problemi lavorativi e svolgere delle indagini su un omicidio. Come al solito entrerà in conflitto con il suo capo, il quale ha opinioni diverse da Imma riguardo alle indagini. Tuttavia Tataranni, come sempre, continuerà ad indagare alla ricerca della verità.

Imma Tataranni su Raiplay e Rai premium

Gli affezionati della fiction hanno la possibilità di rivedere le puntate di Imma Tataranni sulla piattaforma Raiplay oppure su Rai premium il giovedì alle 23:30 e il venerdì alle 21:20.