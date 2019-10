La crisi in atto tra Ridge e Brooke non accenna a placarsi nelle puntate americane di Beautiful. La coppia si trova, infatti, a rafforzare le diverse opinioni in merito alla custodia del piccolo Douglas: mentre la Logan ritiene che il bambino debba essere cresciuto d Hope e Liam, lo stilista ritiene che Thomas abbia commesso degli errori ma che comunque non debba essere allontanato dal figlio. Lo scontro viene ad inasprirsi quando Forrester apprende che proprio la moglie ha spinto Hope ad un incontro con Thomas.

In esso, la giovane Logan chiede all'ex marito di firmare i documenti per la custodia esclusiva di Douglas. Ne consegue l'ennesimo diverbio tra Ridge e Brooke, al termine del quale quest'ultima mette l'uomo davanti ad un ultimatum: deve scegliere tra la moglie e il figlio. La risposta del padre di Steffy non si fa attendere, portando Brooke ad un gesto che potrebbe sancire la fine del matrimonio.

Beautiful anticipazioni: Brooke restituisce la fede a Ridge

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti rivelano che Ridge non gradisce affatto l'intromissione di Brooke nella vita di Douglas.

Il bambino è figlio di Thomas e nessuno deve separarli, motivo per cui decidono di lasciare villa Logan. Padre e figlio si trasferiscono a casa di Eric e Quinn e a loro. in futuro, potrebbe unirsi anche Ridge. Nel frattempo la discussione si fa particolarmente cruenta tra Ridge e Brooke: lui paragona il rapporto della moglie con Thomas a quello che in passato avevano la stessa Logan e l'indimenticabile Stephanie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Brooke, invece, accusa il marito di metterla in secondo piano, proponendogli un sorta di aut aut. Se continuerà a supportare Thomas, per loro non ci sarà futuro. La reazione dello stilista a questo punto non si fa attendere con la conferma del completo supporto al figlio. Brooke, in tutta risposta, prende la fede al dito e la restituisce a Ridge, segnando di fatto la fine del loro matrimonio.

Trame americane Beautiful: Ridge e Shauna si baciano

I problemi tra Ridge e Brooke potrebbero sancire l'ennesimo divorzio per la storica coppia di Beautiful. Gli scontri in famiglia rappresentano, al momento, un ostacolo quasi insuperabile per i coniugi Forrester ai quali potrebbe aggiungersi anche un nuovo problema.

Shauna Fulton continua, infatti, ad esprimere il suo pieno sostegno per l'amico con il quale ha già trascorso una notte (senza risvolti intimi) nell'appartamento sopra il Bikini Bar. E a breve, tra la madre di Flo e Forrester potrebbe accadere un nuovo imprevisto. Gli spoiler rivelano che i due rompono una situazione imbarazzante, scambiandosi un bacio. Ma questa volta, a differenza di quanto accaduto nel recente passato, si tratta di un gesto condiviso.