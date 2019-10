Dopo tre puntate di Uomini e donne in cui hanno tenuto banco le vicende di dame e cavalieri, la parola passerà oggi 31 ottobre al Trono Classico e ai suoi protagonisti Giulio Raselli, Giula Quattrociocche e Alessandro Zarino. Si tratterà della seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 16 ottobre durante la quale sono stati ospiti Serena Enardu e Pago (come già andato in onda lo scorso venerdì).

Questo pomeriggio si ripartirà dal percorso di Giulio che uscirà con Giovanna, anche se il loro incontro non andrà come sperato. Molto meglio andranno le cose con la nuova corteggiatrice Giulia, con la quale il tronista si sentirà subito a suo agio. E in studio la discussione divamperà, coinvolgendo anche altre ragazze del parterre. La parola passerà, poi, alla tronista Giulia che organizzerà un'esterna identica con Alessandro e Daniele.

Uomini e donne spoiler: Giulio ritiene Giovanna finta

Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video spoiler di Uomini e donne relativo alla puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Maria De Filippi chiamerà subito in causa Giovanna, per analizzare l'incontro con Giulio. La conduttrice le dirà: "Allora Giovanna, la tua esterna non è andata molto bene". Sulla questione interverrà subito il tronista che metterà le cose in chiaro sulla donna che sta cercando.

Dirà: "Io voglio uscire di qua con una persona vera, per me tu in quel momento sei stata finta nei miei confronti." Lei replicherà: "Hai piacere che ti spieghi il perché?" Sul dibattito interverrà Sheri, una corteggiatrice seduta in seconda fila nel parterre. Contro di lei, però, Giovanna affermerà: "Manco ti ho vista là dietro, ma che vuoi". E Sheri: "Vola in basso." Anche Tina Cipollari, che non ha mai creduto nella sincerità di Giovanna, interverrà nella questione e chioserà contro di lei: "Ma dove esci fuori, chi se ne frega del tuo rispetto, chi se ne importa!"

Trono Classico oggi, Giulio interessato a Giulia

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne di oggi 31 ottobre, Giulio andrà in esterna anche con Giulia, una nuova corteggiatrice che fin da subito attirerà la sua attenzione.

Tanto che lui stesso le rivelerà: "Mi viene voglia di prenderti e proteggerti". La novità non sarà affatto gradita a Giovanna che esprimerà, senza mezzi termini, il suo disappunto: "Non so dove lui abbia trovato lo spazio mentale per accogliere una ragazza in quel modo, dopo quello che pensavo ci fossimo trasmessi io e lui". Giulio avrà qualcosa da aggiungere: "Non è lo spazio mentale ma del cuore che purtroppo si vede che c'era in quel momento e io l'ho fatto".

La seconda parte della puntata odierna si concentrerà sul trono di Giulia Quattrociocche che organizzerà due esterne identiche, una con Daniele e una con Alessandro. Stando a quanto riportato dal resoconto del Vicolo delle News, la prima uscita sarà con Alessandro con il quale scoccherà il primo bacio. Lei gli rivelerà di sentirsi finalmente libera e di non considerarlo finto.