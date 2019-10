Anche dopo aver tirato un sospiro di sollievo per aver avuto la conferma della quarta stagione con il primo teaser trailer di Stranger Things 4, gli appassionati spettatori della serie di Netflix hanno continuato a farsi la stessa domanda che li ossessiona da luglio: Hopper è davvero morto? Dopo la colossale esplosione provocata da Jim e Joyce e la morte apparente dello sceriffo di Hawkins, alla fine dell'ultimo episodio alcuni dei protagonisti hanno lasciato la città ma il cliffhanger era dietro l'angolo e dopo i titoli di coda lo spiraglio è stato aperto da una scena ambientata in una base russa dove si parlava di un certo 'americano'.

Le speranze dei fan si sono riaccese e il web è stato inondato di teorie che potessero giustificare il ritorno del personaggio. Alcune ipotesi formulate dai fan sono sembrate assurde persino all'attore che interpreta Hopper, ovvero David Harbour. Quest'ultimo è stato intervistato qualche giorno fa da Seth Meyers durante una puntata del suo 'Late Show' notturno. L’attore ha dichiarato di non sapere, al momento, cosa accadrà al suo personaggio.

I fratelli Duffer non hanno ancora deciso le sorti di Hopper in Stranger Things 4

Durante l'intervista al Late Show di Seth Meyers, David Harbour ha parlato delle teorie formulate dai fan sul possibile ritorno di Jim Hopper e ha dichiarato di non conoscere ancora il destino dello sceriffo, apparentemente morto alla fine della terza stagione di Stranger Things. Considerato ciò, l'attore ha suggerito di chiederlo a Matt e Ross Duffer, i creatori della fortunata serie, e li ha chiamati in diretta.

Alla domanda "Sono morto? Hopper è morto?", dopo aver inizialmente pensato ad uno scherzo telefonico, i Duffer hanno risposto seriamente, ammettendo che non hanno ancora deciso sulle sorti del personaggio.

La teoria su Undici posseduta dal Mind Flayer in Stranger Things 4 piace a Millie Bobby Brown

Le teorie su Stranger Things 4 non riguardano soltanto il destino dello sceriffo Hopper. Oltre a qualche ipotesi fatta su Will Byers, anche Undici è al centro di una teoria che in molti credono potrebbe concretizzarsi.

L'ipotesi è che nella quarta stagione la ragazzina diventerà 'cattiva' e si metterà contro i suoi amici. In un'intervista a Elle la giovane attrice che interpreta Undici, Millie Bobby Brown, ha ammesso che non le dispiacerebbe combattere dalla parte opposta della barricata e che una cosa del genere permetterebbe al suo personaggio di trovare una propria dimensione fuori dalla cerchia dei suoi amici.

Anche se Undici è 'buona', all'attrice piacerebbe mostrare anche l'altra faccia del personaggio. Sarà davvero così? A questa e ad altre domande solo i Duffer potranno dare una risposta, probabilmente nei prossimi mesi.