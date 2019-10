La voce era nell'aria da giorni, soprattutto dopo che Gabriele Parpiglia aveva pubblicato un post nel quale parlava delle sofferenze di chi si lascia. Pago e Serena Enardu hanno confermato i pronostici della vigilia di Temptation Island Vip 2, decidendo di porre fine alla loro longeva relazione. I due stavano insieme da circa sette anni ma lei ha rivelato, senza troppi misteri, di non essere più innamorata, a differenza da quanto ammesso dal suo fidanzato.

L'amarezza del cantautore, che aveva provato con eleganza a salvare il loro rapporto, è stata confermata anche dal suo ritorno su Instagram. Nella sua prima Story dopo la fine delle riprese in Sardegna ha espresso uno stato d'animo non certo felice. Per i telespettatori del docu-reality, però, è lui ad essere uscito 'vincitore' dal programma delle tentazioni, come confermato dai tantissimi commenti a suo favore pubblicati nei social network.

Pago pubblica un post malinconico dopo il falò

I partecipanti di Temptation Island Vip 2 sono rimasti lontano dai social network per diverse settimane, come da contratto. Ma poco dopo il falò di confronto con Serena Enardu, Pago ha deciso di fare nuovamente capolino nel suo profilo, pubblicando la sua prima Instagram Story dopo diverse settimane. In essa, ha confermato di non essere affatto felice della fine del suo percorso in Sardegna.

Con il sottofondo musicale della canzone degli Europe 'The Final Countdown', il cantautore ha aggiunto breve ed eloquente frase: "Benvenuti nella vita reale". Le aspettative della viglia per lui erano diverse, tanto che fino alle battute decisive del falò di confronto aveva confermato di essere ancora innamorato dell'ex tronista di Uomini e donne. Lei, però, aveva capito di non voler proseguire più la storia, rivelando senza mezzi termini ad Alessia Marcuzzi: "In questo momento voglio restare da sola".

Il pubblico di Temptation Island Vip 2 sostiene Pago

Sebbene l'epilogo a Temptation Island Vip 2 sia stato diverso da quanto sperato, Pago può comunque contare sul sostegno dei telespettatori del famoso docu-reality. Al termine della parte a lui dedicata, i fan dei profili social dedicati al programma si sono scatenati, pubblicando una lunga serie di commenti contro Serena Enardu e a sostegno del suo ex fidanzato.

A detta dei più, lui è uscito a testa alta dal programma e ora merita di incontrare il vero amore. Ecco solo alcuni dei commenti riportati sulla pagina Facebook ufficiale: "Un uomo generoso che sa amare, Serena ha detto che aveva bisogno di stare sola e dieci minuti dopo era tra le braccia di Alessandro" . E ancora: "Lui è fantastico, anche sconvolto dalla situazione, mantiene sempre i toni giusti fino alla fine.

L'amore è verità".