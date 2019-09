Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati una delle coppie protagoniste del trono Over di Uomini e Donne e, anche se si sono lasciati, sono stati al centro delle prime puntate del programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana rivelano che la donna ha baciato Armando e Riccardo non l'ha presa molto bene, inoltre anche per Gemma ci saranno momenti di tensione e delusione.

Anticipazioni Uomini e donne: Ida e Armando si sono baciati

Durante le registrazioni delle puntate del trono over è successa una cosa davvero inaspettata viste le puntate precedenti, quando Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Armando con di fronte Ida e Veronica. L'uomo ha detto di essere uscito con entrambe, ma di non aver più cercato Veronica. Con Ida invece è andata molto diversamente: Armando ha dichiarato di averla baciata durante il loro appuntamento della sera precedente.

I due hanno raccontato la loro serata, trascorsa in giro per diversi locali fino alle cinque del mattino e a quel punto, Veronica è tornata al suo posto. Riccardo, alla notizia del bacio tra i due, è rimasto sconvolto, tanto da rifiutare la conoscenza di una nuova donna arrivata per lui. Maria De Filippi ha provato ad andare più a fondo per comprendere una volta per tutte quali siano i sentimenti reali di Riccardo, ma anche questa volta l'uomo non è stato preciso.

Il tarantino non ha saputo motivare con certezza la sua reazione, dicendo di non essere in grado di distinguere tra una forma di possessione nei confronti dell'ex fidanzata o un sentimento ferito. Successivamente sono arrivate nuove conoscenze per Armando, ma lui ha rifiutato di andare oltre, per la sua intenzione di approfondire con Ida e Veronica. Quest'ultima, però, ha mostrato di non essere d'accordo e non voler continuare questo percorso.

Nelle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda precedentemente, Riccardo e Ida hanno dichiarato di aver chiuso definitivamente la loro storia e di voler intraprendere nuove strade. Quando l'uomo ha parlato delle sue nuove frequentazioni, però, la Platano si è mostrata visibilmente dispiaciuta e Riccardo, dal canto suo, ha ribadito che lei sarà sempre la sua donna più importante. La conseguenza è stata un pianto di Ida che si è sfogata con Armando fuori dallo studio, mentre Riccardo ha ribadito più volte di non voler tornare con lei senza specificare di non provare più sentimenti nei suoi confronti.

Spoiler trono over: Gemma, rifiutata da Jean Pierre è di nuovo delusa

Le anticipazioni di Uomini e Donne, inoltre, hanno rivelato che, nel corso delle registrazioni delle puntate di prossima messa in onda, Gemma ha avuto un pesante litigio con Anna. Durante la discussione, quest'ultima ha tirato in ballo Giorgio per difendersi dalla dama torinese. La Galgani ha mostrato il suo dispiacere per Jean Pierre che ha dichiarato di essere interessato solo alla sua amicizia e di non provare attrazione nei suoi confronti, Gianfranco a quel punto ha deciso di interrompere la sua conoscenza, nonostante fosse interessato a lei.

In studio Gemma è stata attaccata quando ha deciso di ballare, nonostante tutto, con Jean Pierre.