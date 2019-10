'Un posto al sole' durante le prossime puntate entrerà nel vivo per quanto concerne diverse storyline. Innanzitutto vedremo che la crisi tra Nadia e Renato diventerà sempre più grave e profonda e la donna arriverà a fare una scelta drastica ed inaspettata, lasciando il compagno. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato alla coppia composta da Alex e Vittorio. La ragazza, infatti, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato con Anita, ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e il lavoro al Vulcano come cameriera, oltre a rompere anche con il giovane.

Le anticipazioni della soap opera di Rai Tre dal 7 all’11 ottobre svelano che il figlio di Guido sarà sempre più triste e deluso per la decisione della Parisi, ma ad un certo punto si rassegnerà all’idea di averla persa. Intanto a soccorrere Alex ci penserà Silvia che si recherà a farle visita sollecitandola affinché le racconti cosa c’è dietro le sue scelte così definitive ed improvvise.

Giulia cercherà di capire perché Nadia ha lasciato Renato

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 ottobre, dunque, focalizzeranno l’attenzione su Nadia e Renato.

Quest’ultimo, dopo aver capito di provare un sentimento per Adele, la mamma di Susanna, le ha fatto una vera e propria dichiarazione che purtroppo non ha avuto l’esito sperato in quanto la donna lo ha garbatamente respinto, ribadendogli di reputarlo solo un amico. Poggi, deluso ed amareggiato, non ha fatto altro che sfogare la propria frustrazione su Nadia, la quale, nel frattempo, si è data da fare per trovarsi un lavoro.

Ad accogliere il suo sfogo è stato Raffaele, al quale ha raccontato di aver capito che Renato ha preso una sbandata per Adele e di volersi rendere autonoma economicamente proprio in previsione di una eventuale fine del loro rapporto. Nel corso delle prossime puntate della serie televisiva di Rai Tre, vedremo che i due proveranno di nuovo a riavvicinarsi mettendo da parte le recenti incomprensioni, ma i loro tentativi falliranno e sarà proprio Nadia a prendere in mano la situazione arrivando a prendere una decisione incredibile.

La donna, infatti, lascerà Renato provocando il suo sgomento. La stessa Giulia, una volta appresa la notizia, cercherà di scoprire quali motivi abbiano spinto Nadia a lasciare il suo ex marito.

Filippo e Serena sempre più lontani, Alex tornerà a vivere nella vecchia casa di famiglia

Le trame della prossima settimana di Un posto al sole, sottolineano anche che Alex lascerà in maniera definitiva Vittorio senza dirgli di aver scoperto i suoi tradimenti con Anita.

Il ragazzo soffrirà molto, ma cercherà di guardare avanti, accettando la decisione della giovane. A complicare la vita alla ragazza, però, arriverà ancora una volta Mia, che non prenderà bene il ritorno nella vecchia casa di famiglia, preferendo di gran lunga rimanere alla Terrazza. La ragazzina ne combinerà un’altra delle sue. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 ottobre evidenziano che tra le coppie in crisi continueranno ad esserci anche Filippo e Serena per i quali una riconciliazione sembrerà impossibile.