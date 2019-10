Uomini e donne è un programma sempre ricco di sorprese e la trasmissione di Maria De Filippi non si è smentita nemmeno nell'ultimo appuntamento del trono classico. Le anticipazioni della registrazione avvenuta il 16 ottobre rivelano che Giulia bacerà finalmente Alessandro e la situazione del suo trono verrà capovolta.

Registrazione 16 ottobre, trono classico: Giulia ha baciato Alessandro

Le anticipazioni di Uomini e donne, che si riferiscono all'ultima registrazione del programma, raccontano che durante il trono di Giulia Quattrociocche c'è stato un colpo di scena.

La ragazza è uscita in esterna con Alessandro, Daniele e Cristiano. Con i primi due, la tronista ha deciso di organizzare la stessa uscita, in modo da poter valutare meglio i loro comportamenti nel quotidiano. L'incontro si è svolto a casa dei corteggiatori, per vedere come sono nella loro vita reale. Alessandro ha raggiunto Giulia subito dopo la palestra, perché quando lei ha citofonato, non era in casa.

Si sono abbracciati e hanno fatto un giro in macchina, per poi spegnere le telecamere per dieci minuti. Questo tempo evidentemente è servito a stare più a loro agio, tanto che i due in seguito si sono baciati, con lo stupore di tutti. Giulia, infatti, ha sempre detto di sentirsi a disagio con Alessandro e non lo considerava sincero nei suoi confronti a causa della sua bellezza. Adesso, dopo questa esterna è cambiato tutto e la tronista ha affermato che la conoscenza con "il bello della scuola" comincia da quel momento per lei. Daniele non ha apprezzato, continuando a ribadire in studio il suo pensiero. Secondo lui Alessandro è finto ed è lì soltanto per le telecamere.

Uomini e donne: Giulia Quattrociocche scansa Daniele

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, il trono classico è continuato con l'uscita tra Giulia e Daniele. I due sono andati a fare una passeggiata nel parco e lei ha parlato al ragazzo dicendogli che si sentiva come se stessero insieme da molti anni. Questo aspetto del rapporto è stato sottolineato positivamente da Giulia, ma vorrebbe anche qualcosa di aggiuntivo, nuove sensazioni come quelle che prova per Alessandro.

Daniele si è avvicinato a Giulia per baciarla, ma lei si è scansata. In studio i due hanno ballato insieme e dopo il ballo è arrivato il momento di Cristiano. Il ragazzo in esterna ha tentato di fare una sorpresa a Giulia, ma lei non ha apprezzato, facendoglielo presente. In studio, il ragazzo ha dichiarato di voler continuare a corteggiarla, perché gli piace molto, ma la tronista ha deciso di eliminarlo perché facendolo restare gli avrebbe fatto perdere solo del tempo.

Cristiano quindi, ha salutato tutti ed è andato via.