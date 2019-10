I problemi della famiglia Parisi continueranno ad essere grandi protagonisti anche nella puntata di Un posto al sole di oggi 8 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. La decisione di Alex di trasferirsi nella vecchia casa apparirà incomprensibile agli occhi di Mia, che a Palazzo Palladini aveva trovato una vera famiglia, pronta a sostenerla in una fase tanto difficile della sua vita. E le diverse vedute tra le due sorelle, porteranno a nuovi e inevitabili scontri.

Nella puntata odierna, torneranno ad essere di grande attualità anche le discussioni tra Sebastiano e Fabrizio che potrebbero avere delle conseguenze potenzialmente tragiche per uno di loro. Spazio anche ai Del Bue e al desiderio di Mariella di recuperare i soldi dovuti da Cinzia. La vigilessa, esasperata dalla lunga morosità, deciderà di correre subito ai ripari.

Un posto al sole anticipazioni: Mia mette in crisi Alex

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 8 ottobre si concentrano sulla difficile situazione in cui verrà a trovarsi Alex dopo il ritorno nella vecchia casa.

La visita di Silvia non è servita per convincerla a cambiare idea, ma ciò non basterà per porre fine ai dissapori con Mia. Fin dall'inizio, la bambina aveva espresso la sua contrarietà alla decisione di lasciare Palazzo Palladini, dove lei si era sentita amata e capita. E neppure il ritorno nella casa di famiglia la convincerà ad accettare questo trasferimento. Mia, infatti, continuerà a chiedere ad Alex di fare un passo indietro, mettendo così la sorella in grossa difficoltà.

Mariella non potrà assecondare la prolungata morosità di Cinzia, che da diversi mesi non paga l'affitto della casa appartenuta alla madre di Guido. Ma se quest'ultimo in passato non era riuscito ad ottenere il dovuto dalla sua ex fidanzata, l'ex vigilessa sarà di diverse vedute e deciderà di agire per recuperare la grossa somma.

Trame Un posto al sole 8 ottobre: Arturo e Sebastiano nello stesso ospedale

La puntata di Un posto al sole di ieri 7 ottobre si è conclusa con l'ennesimo terribile scontro tra Fabrizio e lo zio, motivo di malore da parte di quest'ultimo.

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno durante il quale Sebastiano verrà ricoverato in ospedale dopo la crisi respiratoria. Nella stessa clinica ci sarà Arturo, a sua volta alle prese con i suoi gravi problemi di salute. L'incontro tra loro, a questo punto, sarà inevitabile? Ignaro delle preoccupazioni dello zio, convinto che la storia con Marina sarà portatrice solo di guai (con la scoperta del vero colpevole dell'omicidio), Fabrizio continuerà a frequentare la Giordano.

Non solo: la relazione tra loro finirà con il consolidarsi giorno dopo giorno.