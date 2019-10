Le tragedie sono all'ordine del giorno nelle trame di Una vita e non ne resteranno certo escluse le puntate in onda nei prossimi mesi in Italia. Ad uscire di scena saranno due personaggi molto amati tra il pubblico e presenti fin dalla prima puntata della prima stagione. Si tratterà di Trini e Celia, le cui morti saranno indirettamente collegate, segnando inevitabili conseguenze nelle dinamiche degli abitanti di Acacias 38.

Tutto avrà inizio quando Trini scoprirà di essere rimasta incinta e, dopo una fase di shock iniziale, vivrà serenamente la sua gravidanza attorniata dall'affetto dei suoi cari. Ma non tutto andrà come previsto e, poco dopo il parto, la morte di Ramon morirà. La seguirà a breve distanza anche Celia, che perderà nuovamente la ragione e precipiterà da una finestra in circostanze non troppo chiare.

Il coinvolgimento di Celia nella morte di Trini

Già in passato, Celia aveva dovuto fare i conti con dei problemi mentali che l'avevano persino costretta al ricovero in una clinica psichiatrica (dove aveva fatto la conoscenza di Tano).

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la moglie di Felipe avrà un ruolo determinante nella morte di Trini avvenuta dopo la nascita della piccola Milagros. Celia, infatti, non farà nulla per aiutare l'amica durante la nuova crisi respiratoria (dandole delle pastiglie) e resterà a guardare mentre lei morirà. Ne seguirà un periodo caratterizzato da sospetti e drammi, che coinciderà anche con la perdita di un altro bambino per i coniugi Alvarez-Hermoso. Sarà questo l'evento scatenante di una pazzia, che porterà ben presto Celia alla morte in circostanze a dir poco sospette.

Celia morirà cadendo da una finestra

Il secondo aborto sarà un duro colpo per Celia come riportano le anticipazioni di Una Vita. La donna, infatti, comincerà a provare una vera fissazione nei confronti di Milagros, pensando persino che si tratti della sua stessa figlia. In tale frangente considererà i Palacios un ostacolo alla sua felicità e la situazione sarà persino destinata a degenerare quando Ramon deciderà di partire per Parigi insieme ai familiari per fare visita a Maria Luisa e Victor.

Per evitare che la neonata venga allontanata, Celia si presenterà a casa di Ramon brandendo un coltello, intenzionata a prendersi Milagros. Sarà allora che Ramon la fermerà e, poco dopo, si vedrà la donna cadere dalla finestra. L'altezza non le darà speranze: la moglie di Felipe morirà sul colpo nonostante gli immediati soccorsi. Ramon sarà poi accusato di omicidio e rinchiuso in carcere per dieci anni anche se il dubbio sulla sua reale colpevolezza resterà.

Quando uscirà, comunque, l'uomo potrà riabbracciare la sua famiglia e avrà anche modo di ritrovare l'amore con Carmen.