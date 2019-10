Sono la coppia del momento all'interno del Trono Over di Uomini e donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a destare l'interesse dei telespettatori del dating show, che tengono monitorati i loro movimenti dentro e fuori lo studio. Dama e cavaliere erano presenti nell'ultima registrazione del Trono Over, effettuata sabato 26 ottobre agli studi Elios di Roma, dove hanno confermato la loro frequentazione, anche se con qualche problema.

La trasferta nella capitale è stata anche l'occasione per trascorrere qualche giorno via da casa, godendosi la bellezza di Roma. La conferma è arrivata da diversi fan di Uomini e donne, che hanno immortalato Ida e Riccardo prima nei pressi di Piazza Venezia e successivamente in un locale, dove sono stati raggiunti da dei fan per una foto. Tra loro, a eccezione di quale piccolo momento di tensione, sembra essere andato tutto per il meglio.

Ida e Riccardo in uscita a Roma

L'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne è stata effettuata sabato 26 ottobre, motivo per cui Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno approfittato per trascorrere l'intero weekend nella capitale. Insieme al video nel quale la coppia è stata sorpresa mentre passeggiava mano nella mano, il portale Isa e Chia ha anche riportato le segnalazioni di alcuni utenti, secondo i quali la coppia avrebbe pranzato insieme in un locale della capitale, il Ginger.

Stando al racconto del portale, dama e cavaliere avrebbero vissuto qualche momento di tensione a causa di qualcosa di non ben precisato presente nel cellulare della Platano (forse degli screenshot di una diretta Instagram), ma nel complesso sarebbero apparsi sorridenti. I due, che comunque non si sono abbandonati a effusioni pubbliche, avrebbero accettato con gentilezza di farsi fotografare insieme ad alcuni fan da loro incontrati.

Il rimprovero di Ida durante l'ultima registrazione

La relazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri prosegue, come testimoniato dalle persone che hanno sorpreso la coppia di Uomini e donne in giro per Roma. Qualche problemino, però, tra loro c'è e la questione è stata portata alla ribalta durante la registrazione del Trono Over, che si è tenuta sabato 26 ottobre. In questa occasione la dama bresciana si è lamentata dello scarso trasporto fisico del cavaliere, che si sarebbe addormentato mentre stavano insieme a letto.

La coppia ha comunque confermato l'intenzione di vedersi (dimostrata dalle recenti segnalazioni) e, sollecitata dal pubblico, si è abbandonata ad alcuni baci in studio. Ida ha, invece, smentito la voce secondo cui tra lei e Riccardo ci sarebbe stato un bacio passionale in stazione prima del saluto.