Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della scelta di Guendalina Tavassi d'incentrare il compleanno della figlia su una tematica non molto adatta ai bambini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di organizzare un party per i sei anni della sua Chloe e la guest star è stata Pamela Prati. La showgirl, che nei mesi scorsi è stata al centro dell'attenzione per il presunto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, si è presentata alla festa e ha posato per foto e video con tutti gli invitati.

Guendalina su Ig: 'Pamela Prati, la sua beniamina'

Ieri, mercoledì 2 ottobre, Guendalina Tavassi si è resa protagonista di un episodio che è sulla bocca di tutti. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, la romana ha documentato la sfarzosa festa che ha organizzato per i sei anni della sua figlia più piccola, Chloe.

A far discutere non è tanto l'eccessiva esposizione che l'influencer ha fatto del party, quanto il tema che ha scelto.

La bambina, infatti, era circondata da gigantografie di un personaggio famoso che nei mesi scorsi ha fatto tanto parlare di sé: Pamela Prati.

Nella sala all'aperto, dove è andata in scena la festa per la bimba dell'ex gieffina, c'erano moltissime foto della soubrette sarda, un trono fatto su misura per lei e tanti oggetti che rimandavano alla chiacchierata storia d'amore tra lei e l'inesistente Mark Caltagirone.

A spiegare la ragione per la quale ha optato per una tematica così bizzarra, è stata la stessa Guendalina sul web: "Grazie a tutti, è stato un giorno indimenticabile. Pamela Prati è la beniamina di Chloe e quando l'ha vista è rimasta impietrita e si è commossa tanto. Non poteva farle regalo più grande".

La Prati 'guest star' del compleanno di Chloe

Come ha anticipato la Tavassi nel post che ha postato su Instagram, Pamela Prati ha preso parte alla festa di compleanno di Chloe.

La showgirl, infatti, è arrivata per fare una sorpresa alla bambina che pare la ammiri a tal punto da volere un party incentrato sulla sua vita. La protagonista assoluta del Gossip dei mesi scorsi, ha anche scattato molte foto con gli invitati, mostrandosi sempre sorridente e disponibile nei confronti di tutti.

La sarda, dunque, sembra essere decisa a voltare pagina dopo la brutta storia che l'ha resa protagonista di tutti i media per tanto tempo, ovvero quella delle nozze con l'inesistente Mark Caltagirone.

Sebbene alcuni programmi Tv (come "Live-Non è la D'Urso" e "Non è l'Arena") continuino a occuparsi delle sue vicende privante, la Prati appare intenzionata ad andare oltre, partendo da un'insolita ospitata alla festa di compleanno di una bambina di sei anni che la considera un idolo.