Sin dal suo esordio nel 2014, la Serie TV Gomorra è stata accolta in maniera positiva sia dal pubblico che dalla critica, soprattutto a livello internazionale. Nell'ultima puntata della terza stagione, però, il finale aveva deluso i fan per via della morte di uno dei personaggi più amati: Ciro Di Marzio, "l’immortale" interpretato da Marco D'Amore. Quest'ultimo era uscito di scena ucciso da Enzo "Sangue Blu", per salvare la vita al suo amico di sempre, Gennaro Savastano.

Da mesi sul web si vociferava in merito alla produzione dello spin-off L'Immortale dedicato interamente a Ciro e proprio ieri, sabato 12 ottobre, è stato pubblicato il teaser ufficiale che fa partire il countdown verso l'uscita del film: il prossimo 5 dicembre.

Marco D'Amore protagonista assoluto

L'attore e regista Marco D'Amore sarà il protagonista dello spin-off "L'Immortale", di cui si è occupato anche della regia.

La sceneggiatura è stata scritta con la collaborazione di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Giulia Forgione e Francesco Ghiaccio. Il film è stato prodotto da Cattelya con Vision Distribution e con la collaborazione Sky, Tim Vision e Beta Film.

Il film aprirà con il corpo di Ciro che sprofonda nell'acqua scura del Golfo di Napoli e mentre affonda sempre più in fondo, in lui si risvegliano ricordi e i suoni smorzati dall’acqua, che si mischieranno agli strilli delle persone in fuga.

È il 1980, la terra trema, il palazzo di botto crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora in vita. Dieci anni dopo quel neonato, ormai cresciuto, tirerà avanti come può nelle strade difficili di Napoli: un orfano solo al mondo. Ricordi perspicaci di un’istruzione criminale che l’hanno reso ciò che è diventato: Ciro Di Marzio, l’immortale. Sono queste le fasi antecedenti che l'hanno portato a diventare un esecutore della famiglia Savastano.

L'immortale sta ritornando

Il film con protagonista il personaggio di Ciro Di Marzio racconterà come è diventato "l'immortale", l'inizio della sua coalizione con il clan Savastano e l'infanzia difficile affrontata dal suo personaggio, puntualizzando come il terremoto dell'Irpinia, dal quale da bambino Ciro è sopravvissuto, sia legato alla rinascita della camorra. Alcune immagini del film faranno anche da "collante" tra la quarta e la quinta serie di Gomorra, i cui nuovi episodi andranno in onda su Sky Uno a partire dal 2020.

Lo spin-off della serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano, si appresta al grande debutto al cinema a partire dal prossimo 5 dicembre. Al momento non ci sono notizie in merito al resto del cast, che verrà svelato nelle prossime settimane.