Giovedì 24 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono Classico del dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che il tronista Alessandro Zarino ha fatto una bellissima esterna con Veronica, nel corso della quale vi sono state molte confidenze e complicità ed al termine della quale è arrivato anche il bacio. Per quanto riguarda il trono di Giulia, vedremo che arriverà una segnalazione su Daniele, mentre Alessandro deciderà di auto eliminarsi.

U&D, spoiler registrazione del 24 ottobre: Veronica e Alessandro si baciano

Molte novità nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne avvenuta presso gli studi Elios di Roma nella giornata di giovedì 24 ottobre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', pare che vi sia stato un bacio appassionato tra il tronista Alessandro e la corteggiatrice Veronica. Il giovane avrebbe anche confessato di aver voluto rivedere la ragazza subito dopo l'esterna, ma questo pare non sia stato possibile.

Da quanto si apprende, Zarino sarebbe però riuscito in qualche modo a farsi vivo con Veronica, chiedendo aiuto alla redazione e facendo recapitare alla sua corteggiatrice una parola ogni giorno, fino ad arrivare a comporre una frase del tipo 'vorrei stare lì con te'. Oltre a ciò, il tronista le avrebbe fatto recapitare anche un peluche. Una vera e propria dichiarazione d'amore, che arriva dopo il bacio avvenuto nella bellissima e romantica esterna mostrata nel corso della registrazione.

Trono Classico, caos nel trono di Giulia: segnalazione su Daniele, Alessandro va via

Se Alessandro Zarino continua il suo percorso con Veronica, il trono di Giulia sembra essere sempre più nel caos. Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni dell'ultima registrazione infatti, vi sarà una nuova discussione tra la tronista e il suo corteggiatore Alessandro, accusato di aver inviato la medesima canzone tramite una Instagram Stories, sia a lei che alla sua ex ragazza.

Oltre a ciò, Giulia lo accuserà del fatto che tutte le settimane va a ballare in discoteca, un comportamento che secondo la tronista potrebbe evitare dato le circostanze. Un battibecco che alla fine vedrà Alessandro decidere di auto eliminarsi. In studio arriverà anche una segnalazione riguardante Daniele, secondo la quale pare che il ragazzo si frequenti con una certa Valentina. Al telefono vi sarà una ragazza pronta a confermare la vicenda, ma il fatto che la giovane non vorrà farsi riconoscere renderà inattendibile il racconto agli occhi di Giulia.

Ricordiamo che quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre, andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.