Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nei nuovi episodi in onda nella settimana che va dal 10 al 15 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Molte le novità che appassioneranno i telespettatori, come l'arrivo ad Acacias di Raul, il figlio di Carmen, che darà qualche grattacapo alla madre. Intanto padre Telmo Martinez verrà giudicato colpevole di abuso nei confronti di Lucia, ma il giovane parroco, grazie ad un accordo con Espineira, riuscirà a rimanere nel quartiere, provocando il disappunto di Samuel.

Una vita, trame al 15 novembre: Telmo condannato per abuso, riesce a restare ad Acacias

Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda la prossima settimana, saranno incentrati nuovamente sulla vicenda legata al presunto abuso di Telmo nei confronti di Lucia. Grazie alla testimonianza della Alvarado, il sacerdote verrà condannato dal tribunale ecclesiastico, che gli imporrà di lasciare il quartiere alla volta dell'Africa.

Padre Telmo però stringerà un accordo con il priore Espineira, il quale concederà al Martinez di restare nella parrocchia di Acacias. Tale decisione come prevedibile susciterà il malumore di Samuel, il quale non sarà riuscito a liberarsi del suo 'rivale' nonostante la falsa testimonianza di Alicia Viĺlanueva. Intanto Celia si accorgerà che i rapporti tra Lucia e padre Telmo si saranno raffreddati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una vita, spoiler 10-15 novembre: Carmen riabbraccia il figlio Raul

Mentre padre Telmo dovrà faticare per riconquistare la fiducia di Lucia, gli spoiler svelano che ad Acacias arriverà un giovane dai capelli rossi, che risulterà essere Raul, il figlio di Carmen. Il ragazzo sembrerà non essere in buoni rapporti con la madre e si stupirà del fatto che Carmen sia diventata una domestica. La donna riuscirà a portare Raul in soffitta, ma il giovane riuscirà a scappare rifugiandosi in canonica, dove troverà il conforto di Ursula.

Raul inoltre scriverà una lettera al padre, che si trova in carcere, informandolo che Carmen è a calle Acacias. Le anticipazioni inoltre informano che la domestica farà fatica a recuperare il rapporto con il figlio e non gradirà affatto le attenzioni della Dicenta. Lucia intanto, manipolata da Samuel e da Alicia, sarà stanca della situazione venutasi a creare con padre Telmo e vorrà partire per qualche giorno alla volta di Salamanca.

Flora nel frattempo troverà nella tasca di Pena un anello e sarà convinta che il fidanzato sia pronto a chiederle di sposarlo, ma le cose non saranno affatto così.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda dal 10 al 15 novembre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5. Ricordiamo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, che queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.