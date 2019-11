La puntata di Uomini e donne di oggi 19 novembre sarà ancora dedicata al Trono Over e alle sempre più intricate vicende di dame e cavalieri. Proseguirà, in particolare, il confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che non mancheranno di esprimere delle critiche sull'atteggiamento altrui. La coppia evidenzierà i soliti problemi di comunicazione, gli stessi che in passato avevano portato alla loro prima rottura.

Nell'appuntamento odierno verrà concesso spazio ad un nuovo ballo di Juan Luis Ciano che si esibirà con Barbara De Santi, causando l'inevitabile delusione di Gemma Galgani. Spazio, inoltre, ad un inaspettato dibattito tra Moreno e Diana, con l'intromissione dell'australiana Jamie che racconterà dei dettagli intimi sul rapporto con il cavaliere.

Uomini e donne spoiler: Riccardo critica l'atteggiamento di Ida

Il portale Witty Tv ha diffuso il video spoiler di Uomini e donne relativo alla puntata odierna del Trono Over, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Essa sarà ampiamente dedicata alla discussione tra Ida e Riccardo, i quali confermeranno come il lieto fine nel loro rapporto sia ancora lontano. Guarnieri, infatti, dirà alla dama: "Fai altro Ida, non avere lo stesso atteggiamento che avevi in passato!" Lei replicherà: "E cos'è che devo fare?" Sulla questione, interverrà Gianni Sperti che chiederà al cavaliere tarantino: "Con i fatti, che passo hai fatto?" Sarà Tina Cipollari a rispondere per lui: "Niente." A questo punto la dama, accusata di prendere tutto troppo sul serio, scoppierà in un pianto liberatorio mentre Riccardo aggiungerà: "Io così non voglio continuare, vedi come sto." Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 9 novembre, Guarnieri criticherà la dama per essere diventata 'troppo pesante', tanto da far perdere il sorriso persino a lui. La Platano interverrà aggiungendo di sentirsi sbagliata per Riccardo perché ogni cosa che dice o fa non viene capita.

Oggi al Trono Over: Barbara De Santi balla con Juan Luis

Stando a quanto riportano gli spoiler di Uomini e donne di oggi 19 novembre, Maria De Filippi si rivolgerà a Barbara De Santi dicendo: "So che ti sei prenotata con Juan." La dama avrà così l'occasione di ballare al centro dello studio con Ciano, il cavaliere che ha conquistato l'interesse di Gemma Galgani. E quest'ultima osserverà la scena con un'evidente delusione.

Arriverà poi il momento dell'ingresso di Diana, che siederà davanti a Gennaro e Moreno con i quali ha intrapreso un percorso di conoscenza. A quel punto, però, interverrà Jamie che avrà qualcosa da ridire su Moreno. Visibilmente arrabbiata, affermerà: "Noi abbiamo passato la notte insieme a dormire". Tina Cipollari, riferendosi al cavaliere, ammetterà: "Ecco la faccia della verità." Anche Armando Incarnato avrà qualcosa da dire: "Hai detto che non ti è mai capitato con nessuna donna, è lei che ti ha tirato in camera da letto?" Mentre Gianni Sperti aggiungerà: "A prescindere da quello che è successo, come risponde lui a una donna...

ti piace?"