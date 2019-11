Le prossime puntate americane di Beautiful si tingeranno di giallo, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in merito al destino di uno dei personaggi principali. Infatti è stato comunicato che nell'episodio in onda negli Stati Uniti l'8 novembre qualcuno morirà, anche se l'identità di questa persona non è stata svelata.

Il drammatico evento potrebbe essere in qualche modo legato all'ossessione di Hope nei confronti di Douglas, infatti la giovane si dimostrerà pronta a tutto pur di ottenere la custodia congiunta del bambino.

Dunque potrebbe essere Thomas a passare a miglior vita?

La preoccupazione che nelle prossime puntate Steffy comincerà ad avvertire per le sorti del fratello non sembra promettere nulla di buono, e il mistero diventerà ancor più fitto quando alla Forrester Creations verrà trovato un contenitore con dell'acido cloridrico.

Anticipazioni Beautiful USA: Steffy preoccupata per la scomparsa di Thomas

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate americane, Steffy proverà a contattare Thomas più volte dopo aver scoperto che il fratello ha firmato i documenti che permetteranno a Hope di ottenere la custodia di Douglas.

La notizia non farà affatto piacere né a Ridge né alla figlia, la quale deciderà di parlare con il fratello per capire le ragioni della sua decisione e per metterlo al corrente dei suoi dubbi. Tuttavia, ogni tentativo di contattarlo telefonicamente non andrà a buon fine.

Steffy proverà sia a scrivere dei messaggi che a chiamare Thomas, ma non otterrà da lui alcuna risposta. La madre di Kelly comincerà a porsi delle domande in merito all'improvvisa sparizione del fratello, temendo che gli possa essere accaduto qualcosa di grave o che si sia cacciato nuovamente nei guai.

Trame americane Beautiful: il contenitore dell'acido alla Forrester Creations

Sarà dunque Thomas Forrester a morire nella puntata di Beautiful dell'8 novembre? La preoccupazione dei telespettatori è più che lecita, soprattutto tenendo conto che proprio ieri, 6 novembre, è comparso un indizio che potrebbe essere in qualche modo legato alla tragica fine di un personaggio della soap.

Un contenitore con dell'acido cloridrico, infatti, è stato utilizzato presso la casa di moda per eliminare della ruggine da alcuni indumenti.

Ridge ha espresso i propri timori per il ricorso a questo prodotto pericoloso, ricordando che spesso viene utilizzato per sbarazzarsi dei cadaveri. Jake e Charlie hanno provveduto a tranquillizzare lo stilista, dicendogli che faranno ricorso a tutte le precauzioni di sicurezza per evitare che accada qualcosa di terribile.

Ma raggiungeranno il loro scopo? Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se la sparizione di Thomas sarà in qualche modo collegata proprio all'acido rinvenuto nell'azienda di famiglia.