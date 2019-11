Prosegue la messa in onda in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che continua ad essere l'appuntamento fisso per oltre un milione e mezzo di spettatori, che seguono le avventure dei vari protagonisti della celebre soap. Le anticipazioni dal 25 fino a venerdì 29 novembre rivelano che per Marta e Vittorio arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro relazione e di pensare di più a se stessi.

I due, infatti, decideranno di partire e di trascorrere dei giorni assieme a Parigi.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni 25-29 novembre: Salvatore e Marcello potrebbero perdere il lavoro

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore e Marcello vengono a sapere che la caffetteria dove prestano lavoro sarà venduta e ovviamente la notizia non li lascerà indifferenti, perché i due sanno che in questo modo perderanno il lavoro.

Salvatore, intanto, cercherà di fare il possibile per fare in modo che la sua famiglia non venga a sapere nulla della vendita della caffetteria. Agnese, però, lo scoprirà lo stesso e anche lei sarà abbastanza preoccupata per questa situazione.

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio: quest'ultimo, infatti, farà una graditissima sorpresa alla sua amata. Gli spoiler della soap opera del pomeriggio di Rai 1 rivelano che la coppia si prenderà una pausa dai loro impegni lavorativi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Marta e Vittorio decideranno di andare a Parigi per godersi un po' di relax e tranquillità. E durante il periodo della loro assenza, ecco che sarà Riccardo a prendere in mano le redini de Il Paradiso delle signore.

Il ritorno a Milano di Clelia nei nuovi episodi della soap opera

Rocco rivivrà un momento molto doloroso del suo passato quando gli verrà consegnato il suo primo stipendio da magazziniere.

Armando, però, sarà al suo fianco e soprattutto sarà pronto a sostenerlo dal punto di vista morale in questo momento di sconforto. Le trame della soap opera Il Paradiso delle Signore rivelano che si assisterà anche al gradito ritorno a Milano di Clelia, che non passerà di certo inosservato.

Il ritorno della donna, infatti, creerà non poco scompiglio in città soprattutto per Luciano e Silvia, i quali da poco hanno celebrato il loro atteso matrimonio e soprattutto hanno superato un momento di crisi.

Cosa succederà adesso che Clelia rimetterà piede nel Paradiso delle signore? Non si esclude che la presenza della donna possa creare nuovamente scompiglio tra i due.

Tutti gli episodi di questa settimana de Il Paradiso potranno essere seguiti ma anche rivisti in streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'app per cellulari.