Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over; le dame e i cavalieri della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi sono tornati di nuovo in studio per confrontarsi. I colpi di scena non sono mancati, a partire dai nuovi contrasti tra Ida e Riccardo, che continuano ad essere in crisi dopo il ritorno di fiamma, fino a Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con una spiacevole segnalazione su Juan Luis che l'ha fatta scoppiare in lacrime.

Gli spoiler su Uomini e donne: Ida e Riccardo ancora in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono over rivelano che tra Ida e Riccardo non è ancora tornato del tutto il sereno, così come speravano i fan dopo averli visti annunciare il loro ritorno di fiamma.

Colei che si lamenta maggiormente è proprio la Platano, la quale continua a dire di non essere contenta del rapporto che c'è con Riccardo e in particolar modo sostiene che ci sia poca passionalità tra di loro.

Una situazione decisamente difficile tra i due fidanzati, dove Riccardo sostiene che con Ida non ci si possa mai rilassare. Ad un certo punto della discussione, però, si intromette anche Tina Cipollari, la quale fa notare a Riccardo che nonostante i vari problemi, se c'è vera intesa in una coppia, in un modo o nell'altro questa dovrebbe farsi sentire.

Gli spoiler su Uomini e donne trono over rivelano che anche la De Filippi prenderà in mano le redini della situazione, chiedendo espressamente a Riccardo se Ida gli piace ancora come la prima volta e la risposta del cavaliere sarà ovviamente positiva. Ma è davvero così? Sta di fatto che, al termine della registrazione di questa puntata di U&D, i due sono andati via insieme in treno, come testimonia uno scatto che ha postato proprio Riccardo sul suo profilo ufficiale Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La segnalazione su Juan Luis spiazza Gemma

Le anticipazioni su Uomini e donne riferite alla registrazione del 9 novembre, inoltre, rivelano che anche per Gemma ci sono delle novità importanti. La dama torinese sta vivendo il suo 'sogno d'amore' con Juan Luis, che sembra averla conquistata completamente. Il cavaliere sta facendo di tutto per far breccia nel cuore della dama e spazzare via i brutti ricordi legati alle sue relazioni precedenti.

Eppure in studio vedremo che Armando riporterà una segnalazione inaspettata, sostenendo che a Napoli gira voce secondo la quale Juan Luis sarebbe interessato soltanto alla popolarità e che starebbe sfruttando quella di Gemma Galgani per diventare famoso. La dama, di fronte a questi sospetti, non è riuscita a trattenere le lacrime. La puntata in questione dovrebbe andare in onda tra il 18 e il 20 novembre.