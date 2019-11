L'Isola di Pietro ritornerà su Canale 5 con la sesta e ultima puntata venerdì 22 novembre 2019, in onda come al solito in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio ci rivelano svariati colpi di scena per tutti i personaggi della fiction, in particolar modo per Valerio Ruggeri interpretato dal bravissimo Francesco Arca. Nei dettagli, infatti il vicequestore cercherà di depistare alcune indagini.

Nello stesso momento, si scoprirà chi ha assassinato Chiara Spano: Monica si recherà in commissariato per accusarsi della morte della ragazza. Infine Caterina Rovandi proverà a riconquistare l'ex fidanzato Diego Marra.

L'Isola di Pietro spoiler: Monica confessa di aver Chiara

I colpi di scena non mancheranno nemmeno nel corso della sesta e ultima puntata di L'Isola di Pietro che verrà mandata in onda venerdì 22 novembre in prime time.

Le anticipazioni ufficiali sulla trama svelano che le investigazioni per scoprire l'assassinio di Chiara proseguiranno senza pausa, tant'è che la mamma di Anna riuscirà a trovare finalmente giustizia. In questura, infatti, Monica si prenderà tutta la colpa dell'omicidio della giovane: qui la madre di Stella confesserà di aver appiccato il fuoco nella barca in cui è morta la Spano. Sfortunatamente, il racconto non convincerà Valerio e Elena. In più, il dottor Sereni incomincerà a sospettare che la donna stia solo cercando di coprire le spalle a qualcuno.

L'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3, gli spoiler: Valerio depista i colleghi

Diego e la figlia di Pietro scopriranno qualcosa di molto curioso dentro il magazzino della Polizia. Infatti, l'ex fidanzato di Caterina e Elena scopriranno che qualcuno ha spostato una felpa. Successivamente gli spettatori avranno modo di sapere che il vicequestore Valerio sta cercando di portate fuori strada i suoi colleghi nell'indagine, se solo un imprevisto non cambiasse il suo piano.

A quel punto, Ruggeri avrà l'intenzione di lasciare Carloforte chiedono il trasferimento. Una scelta che lascerà a bocca aperta la figlia del dottor Sereni, visto e considerato che pensava di aver ritrovato la felicità dopo la prematura morte di Alessandro.

La Rovandi capisce che la sua storia con il Marra e finita

Gli spoiler de L'Isola di Pietro in onda il 22 novembre svelano che l'attenzione si concentrerà anche su Caterina, la quale intuirà di non poter vivere senza l'amore di Diego dopo essersi rifiutata di partire con Leonardo Manca, il suo istruttore di windsurf.

Purtroppo la Rovandi farà una brutta scoperta che la porterà a veder svanire la sua speranza di ritornare con Marra. In questa occasione, suo nonno proverà a dargli conforto. Nell'attesa di vedere il grande finale della terza stagione, ricordiamo che è possibile recuperare tutti gli episodi della Serie TV con Gianni Morandi sul sito Mediaset Play, di cui si può anche scaricare l'applicazione gratuita.