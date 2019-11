Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della terza stagione dell'Isola di Pietro, la serie televisiva Mediaset con protagonisti Gianni Morandi, Francesco Arca e Chiara Baschetti. In particolare, l'attore che nella fiction ha interpretato il vice questore Valerio Ruggeri, ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it ed ha commentato l'eventualità che si faccia una quarta stagione. Inoltre, Arca ha anche ironizzato sulla guida spericolata dell'attrice che nella fiction ha interpretato Elena Sereni.

Ma non è tutto perché l'ex tronista di Uomini e Donne ha anche rivelato che a gennaio tornerà in Spagna dove ha già girato due fiction. Dunque, spesso l'attore è lontano dai suoi affetti per lavoro, trovando comunque il modo per stare vicino ai suoi due figli.

Francesco Arca commenta il suo personaggio nella fiction 'L'isola di Pietro'

Il giornale online Fanpage.it ha chiesto all'ex tronista come è stato interpretare il vice questore nell'Isola di Pietro 3. Francesco Arca ha risposto che quando gli è stato chiesto di interpretare questo ruolo ne è stato subito molto felice. Questo perché Valerio Ruggeri non è un personaggio che segue un particolare cliché, è uno che è spesso sfuggente e misterioso.

Successivamente, quando si scoprirà che il vice questore ha la Sindrome di Brugada, diventerà molto vulnerabile e si aprirà di più.

Inoltre, Valerio Ruggeri è stato molto apprezzato dai fan della fiction di Canale 5, nonostante andasse a sostituire l'ex vice questore Alessandro Ferras. In particolare, il personaggio interpretato da Arca è stato amato perché è stato molto positivo ed ha trasmesso un messaggio molto importante: cioè che nei momenti di maggiore difficoltà non bisogna lasciarsi andare, ma combattere ed andare avanti ad ogni costo.

L'ex tronista valuterebbe un'eventuale partecipazione all'Isola di Pietro 4

Inoltre, riguardo ad un eventuale quarta stagione dell'Isola di Pietro, Francesco Arca ha detto che non sa ancora niente, perché questo tipo di decisioni spettano ai piani alti di Mediaset. Dunque, resterà da capire se i produttori della fiction di Canale 5 siano interessati a continuare e sviluppare il personaggio del vice questore Ruggeri.

Dal suo canto, l'ex tronista sarebbe disposto a prendere parte ad una quarta stagione della serie tv però vorrebbe che fossero aggiunte ulteriori sfumature al suo personaggio. Infatti, solo in questo modo Valerio Ruggeri continuerebbe a risultare credibile. Quindi, in virtù di un copione interessante Arca ha rivelato che parteciperebbe, anche perché ha stretto un bellissimo rapporto con tutti gli attori del cast.

Infine, ha anche ironizzato sulla collega Chiara Baschetti ed ha detto che parteciperebbe ad un'altra stagione nonostante la guida spericolata di quest'ultima