Si è tenuta ieri 20 novembre agli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico e ai suoi attuali protagonisti: Carlo Pietropoli, Veronica Burchielli e Giulio Raselli. Era particolarmente attesa la mossa di quest'ultimo che, nel corso del precedente appuntamento, aveva deciso di recarsi a casa di Giovanna Abate per un confronto con lei. Né lei né tanto meno l'altra corteggiatrice preferita, Giulia D'Urso, si erano infatti presentate nel corso della registrazione dello scorso 14 novembre e il tronista aveva deciso di provare un chiarimento.

L'occasione sembrava essere perfetta per una scelta in direzione della Abate ma le cose sono andate diversamente. Raselli ha confermato, dunque, di essere ancora molto indeciso e ha finito per scatenare l'ennesimo scontro tra le due corteggiatrici.

Uomini e donne registrazione: nessuna scelta per Giulio

Il Vicolo delle News ha diffuso il resoconto di Uomini e donne relativo alla registrazione di ieri 20 novembre, dedicata al Trono Classico.

In essa non è stato presentato nessun nuovo tronista, dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, a sua volta presente in studio insieme al neo-fidanzato Daniele Schiavon. Con grande curiosità, il pubblico attendeva l'esito della corsa di Giulio Raselli a casa di Giovanna Abate, approfittando della poca distanza da Cinecittà. La scelta poteva essere l'occasione ideale per ripulire la sua immagine, particolarmente compromessa dalle segnalazioni giunte in merito ad una probabile conoscenza pregressa con Giulia D'Urso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il tronista ha però confessato di non essere ancora pronto ad un simile passo, non avendo ancora una decisione definitiva. Nel corso della registrazione, Giulia è stata la prima a scendere dalle scale, visibilmente arrabbiata. Ha subito spiegato di voler lasciare il programma dopo avere espresso il suo punto di vista. Alla fine, però, Raselli l'ha convinta a restare, spiegandole di non averla rincorsa a casa perché aveva bisogno di vedere la sua reazione davanti alla sua mancata visita.

Anticipazioni U&D: ancora litigi tra Giulia e Giovanna

Proseguendo con le anticipazioni sull'ultima registrazione di U&D, è stata mostrata l'esterna di Giulio e Giovanna che non ha portato a nessun chiarimento degno di nota. Lui le ha chiesto di essere meno infantile e alla fine, dopo un nuovo litigio, se n'è andato. La Abate è quindi scesa dalle scale dello studio e la discussione è ripresa, coinvolgendo anche Giulia.

E se da un lato il tronista ha intimato ad entrambe di andarsene, se non gradivano il suo comportamento, dall'altro le due corteggiatrici hanno criticato il carattere della rivale. Giulia ha polemizzato per la scarpa che Giovanna aveva lanciato a Giulio (in una delle ultime registrazioni) mentre la Abate ha invitato la collega ad essere meno 'moscia'. Anche Giulia Quattrociocche, interpellata da Maria De Filippi, ha espresso l'analogo punto di vista in merito al carattere della D'Urso e ha rivolto il pieno sostegno a favore di Giovanna.