L'uscita di scena di Alessandro Zarino ha scatenato più di qualche polemica tra i telespettatori di Uomini e donne dopo la puntata del Trono Classico trasmessa la scorsa settimana. Il giovane napoletano è stato, infatti, invitato da Maria De Filippi a fare una scelta rapida per evitare di perdere Veronica Burchielli, particolarmente insofferente davanti alla sua decisione. La corteggiatrice, però, gli ha rifilato un 'no' e lui è stato fatto uscire in fretta dallo studio, mentre a lei è stato offerto il trono.

Tali avvenimenti hanno spinto il pubblico a porsi delle domande sulla sua repentina uscita di scena. Molti si chiedono se sia stata una conseguenza delle accuse contro Giulio Raselli. A distanza di qualche giorno dall'accaduto, a sorpresa, Alessandro si è rivisto negli studi Elios di Roma, dove ha ricevuto un'importante proposta da parte della redazione. Il fatto è stato portato all'attenzione del pubblico durante la registrazione che si è tenuta il 20 novembre. Tuttavia la novità non è bastata a mettere a tacere le critiche.

Alessandro terrà un corso di crossfit per gli allievi di Amici 19

Il Vicolo delle News ha fornito il consueto resoconto relativo alla registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 20 novembre, durante la quale è stato dato un annuncio sorprendente. Dopo averlo salutato in fretta nel corso della puntata della scelta, la redazione ha deciso di offrire una nuova opportunità di collaborazione ad Alessandro Zarino. La novità è arrivata per bocca di Maria De Filippi che ha spiegato le ragioni della presenza dell'ex tronista negli studi di Cinecittà, immortalata in mattinata da alcuni scatti da lui pubblicati sul web.

La padrona di casa ha spiegato che il napoletano è stato reclutato per un nuovo progetto ad Amici 19: sarà un istruttore di crossfit. La sua collaborazione con la Fascino, dunque, proseguirà anche nei prossimi mesi. Tuttavia questo inaspettato "buonismo" non ha affatto convinto il pubblico da casa. Al contrario: le polemiche continuano a rimbalzare sui social network, dove molti fan sostengono che la mossa della redazione sia stata necessaria solo per ripulire la propria immagine per il modo in cui Zarino è stato invitato a concludere l'esperienza del Trono Classico.

Il pungente commento della sorella di Alessandro Zarino

Le anticipazioni di Uomini e donne confermano che Alessandro Zarino continuerà a lavorare con Maria De Filippi, diventando un istruttore di Amici 19. Ma in attesa di rivederlo in televisione in una veste inedita all'interno del talent show, le critiche alla redazione sono lontane dall'essere cancellate. La conferma arriva da quanto pubblicato dal Vicolo delle News, che si è chiesto senza mezzi termini: "Questa proposta di lavoro nasce forse come risarcimento per il trattamento riservato a Zarino alcune settimane fa?"

E anche un commento pubblicato dalla sorella dell'ex tronista sembra propendere in questa direzione.

Evidenziando le anticipazioni della registrazione di ieri in cui si parla del napoletano, la sorella ha scritto quella che sembra una vera critica contro la redazione: "Errare è umano, perseverare è diabolico". Nei giorni scorsi, invece, erano scese in difesa di Alessandro le ex protagoniste di Temptation Island ovvero Katia Fanelli, Ilaria Teolis, Nunzia Sansone, Sabrina Martinengo e persino Jessica Battistello, che con l'ex tronista aveva instaurato un rapporto speciale.