Archiviate le prime tre puntate settimanali dedicate al Trono Over, Uomini e donne passerà oggi 14 novembre la parola al Classico e alle vicende dei tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino. Si tratterà di un appuntamento a dir poco movimentato, durante il quale torneranno alla ribalta alcune segnalazioni giunte in precedenza nei confronti di Giulio. Quest'ultimo, infatti, si troverà a giustificare il fatto che lui e Giulia si seguissero già su Instagram prima della partecipazione al programma.

Non solo, potrebbero persino essersi incontrati durante le vacanze estive a Formentera. L'appuntamento odierno sarà portatore anche di una sorpresa: dopo l'abbandono di Sara Tozzi, avvenuto ormai diverse settimane fa, avverrà la presentazione del nuovo tronista che prenderà il suo posto.

Uomini e donne anticipazioni: Giulio smentisce di avere già conosciuto Giulia

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in onda oggi 14 novembre rivelano che Giulio uscirà in esterna con Giovanna, Veronica e Giulia.

L'esterna sarà particolarmente positiva con quest'ultima, al punto che il tronista le rivelerà di avere provato più emozioni con lei in pochi giorni che con le altre ragazze in due mesi. Le sue parole non piaceranno a Giovanna e in studio si riaccenderà la discussione in merito alla probabile conoscenza pregressa tra Giulio e la sua omonima femminile. La coppia dovrà giustificare i trascorsi su Instagram nonché il fatto che entrambi si siano trovati a Formentera nello stesso periodo.

I due prima diranno di essersi visti, poi cambieranno idea, precisando che forse tale sensazione è dovuta al 'segui' sui social. La parola passerà quindi al fatto che Veronica abbia incontrato pochi giorni prima il manager di Raselli. Anche in questo caso arriverà la smentita e la corteggiatrice lancerà una frecciatina ad Alessandro Zarino, rivelando di avere incontrato il suo manager e non quello di Giulio. Il tronista negherà di avere una persona che lo segue.

Oggi a Uomini e donne: il nuovo tronista è Carlo

Insieme alle vicende relative Giulio Raselli e alle sue segnalazioni, nella puntata odierna di Uomini e donne ci sarà anche una gradita sorpresa. Da settimane, i telespettatori attendevano di conoscere il nome del sostituto o sostituta di Sara Tozzi. E finalmente oggi ci sarà la presentazione del nuovo tronista ovvero il bel ventottenne Carlo Pietropoli. Residente a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, Carlo è un barman che sogna di aprire un'attività tutta sua.

Nel video di presentazione racconterà che la sua donna ideale deve sapergli tenere testa, anche durante le discussioni.