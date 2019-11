Il Trono Over di Uomini e donne continua a conquistare l'interesse degli italiani, anche grazie ai siparietti spesso sopra le righe dei suoi protagonisti. In una fase in cui il Trono Classico è spesso al centro di critiche, a causa dei sospetti relativi a tronisti e corteggiatori, la versione dedicata a dame e cavalieri mantiene quotidianamente ottimi ascolti, anche grazie alle discussioni ai limiti del trash.

Non ne è rimasta esclusa la registrazione effettuata lo scorso 9 novembre, durante la quale in studio Jamie e Moreno sono stati al centro di un dibattito a dir poco acceso e che potrebbe essere parzialmente censurato durante la messa in onda su Canale 5. Il motivo? La notte da loro trascorsa insieme, in seguito alla quale non c'è stato alcun sviluppo nel loro rapporto, tanto che lui ha subito cominciato a vedere un'altra dama.

Uomini e donne anticipazioni: Jamie accusa Moreno di non avere chiuso i rapporti

Il Vicolo delle News ha fornito ulteriori anticipazioni in merito a quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 9 novembre. Ad essere oggetto dell'approfondimento sono stati Jamie e Moreno, che in studio hanno parlato della loro breve frequentazione. Lui ha rivelato di avere cominciato a vedere Diana e il fatto non è piaciuto all'australiana Jamie che ne ha spiegato subito il motivo, senza troppi misteri: solo pochi giorni prima, lei e Moreno si erano visti un paio di volte e successivamente avevano trascorso una notte in hotel.

Dopo quell'incontro, lei credeva che la relazione sarebbe decollata ma si è sbagliata: il cavaliere l'aveva contattata solo per preannunciarle di avere cominciato a sentire Diana, dopodiché il loro rapporto non ha avuto nessuno sviluppo degno di nota. Il fatto ha stupito la stessa Diana, che mai si sarebbe aspettata quanto appreso dai racconti della collega del parterre. Alla fine, infatti, anche lei ha deciso di porre fine alla frequentazione appena cominciata con il cavaliere.

Trono Over Uomini e donne: le parole di Jamie e Moreno a rischia censura

Il racconto di Jamie e Moreno nell'ultima registrazione di Uomini e donne è stato particolarmente dettagliato, nonostante l'invito di Maria De Filippi a non andare oltre il lecito, evitando di essere volgari. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, difficilmente ogni fase di questo faccia a faccia verrà trasmessa su Canale 5 considerando l'orario un cui va in onda il programma.

I telespettatori, dunque, dovranno fare i conti con l'inevitabile censura, che più volte in passato è stata tirata in ballo nello storico dating show. Comunque sia, la discussione in studio si è conclusa nel peggiore dei modi per il cavaliere: non solo è stato accusato di avere corso troppo con Jamie, ma la stessa Diana si è detta delusa per il suo comportamento, rifiutando di approfondire la conoscenza.

Moreno si è quindi riseduto nel parterre e nessuna dama gli ha poi chiesto di ballare.