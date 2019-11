L’indiscrezione lanciata stamattina da TvBlog è chiara: a Viale Mazzini, nella sede Rai, sembra sia sempre più insistente la voce che vorrebbe Antonella Clerici pronta a tornare alla conduzione de La prova del cuoco, togliendo il posto all’ex lady Salvini, Elisa Isoardi. Allo stato attuale, essendo ancora in corso la stagione televisiva 2019/2020, per fare queste ipotesi é ancora presto. La possibile apertura della dirigenza verso un ritorno di Antonella al programma del daytime di Rai 1, sembrerebbe essere giustificata dal fatto che nei prossimi mesi, quasi sicuramente, ai vertici Rai, avverranno dei cambiamenti, che influiranno probabilmente anche sulle linee editoriali.

Antonella Clerici aveva lasciato la guida della storica trasmissione di cucina, che va ogni giorno in onda a partire dalle 11.30, il 1° giugno 2018, con molto dispiacere dei telespettatori più fedeli per quella che era la fine di un vero e proprio ciclo.

Elisa Isoardi rischia di non essere riconfermata alla guida de La Prova del Cuoco

Se questa notizia trovasse qualche conferma da parte della diretta interessata, inevitabilmente, a rimetterci il posto sarebbe Elisa Isoardi.

La conduttrice piemontese lo scorso anno ha faticato abbastanza ad ingranare, perché prendere l’eredità di una come Antonella Clerici non è mai semplice per nessuno. In questa stagione le cose sono cambiate: la Isoardi è riuscita, grazie all’apporto di varie novità, a cucirsi il programma su misura. Ció ha portato dei benefici anche sul fronte auditel, con ascolti in continua crescita rispetto alla scorsa stagione televisiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Probabilmente, ciò è dovuto anche all’entrata in scena di Claudio Lippi, che è riuscito, in pochi mesi, a trovare una giusta armonia e un buon feeling con Elisa. Legame che di fatto è molto apprezzato dal pubblico del cooking show. Bisogna però ricordare, che anche lo scorso anno, giravano delle voci simili, che vedevano Elisa, dopo solo un anno, lontano dal programma di Rai1. Voci, che furono smentite prontamente dalla diretta interessata. Che sia anche così questa volta?

Antonella Clerici apre ad un possibile ritorno alla guida del cooking show di Rai 1

Secondo quanto risulta a TvBlog, Antonella Clerici, a fronte di questa probabile proposta, avrebbe aperto ad un ritorno. Si può quindi parlare di un vero e proprio ritorno di fiamma tra Antonella e il programma del mezzogiorno della rete di Stato? Certo, sarebbe un ritorno inatteso, in quanto nel giugno del 2018, la Clerici, lasciò la Prova del Cuoco, per dedicarsi completamente alla sua famiglia, dichiarando di voler condurre solo programmi in prima e seconda serata.

Ancor più inatteso, dopo che la conduttrice è stata più volte ospite a Mediaset, per ultima ricordiamo la presenza in giuria durante la semifinale di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, per esempio. Ospitate che lasciavano presagire un possibile passaggio alla rete del Biscione. Antonella, intanto si sta preparando ad una nuova sfida; dal 4 al 7 dicembre 2019, infatti, sarà alla guida dello storico programma Zecchino d’Oro, in coppia con il suo caro amico Carlo Conti, , che proclamerà la canzone vincitrice del festival canoro più amato dai bambini.

C’è però un nodo da sciogliere: il contratto di Antonella è in scadenza nel giugno 2020. Che il rinnovo di contratto si avrà in concomitanza del ritorno alla guida della Prova del Cuoco? Le domande sono ancora tante, ma sicuramente questa notizia sarà destinata a suscitare numerosi reazioni tra gli esperti del settore.