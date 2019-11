Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori de Il Paradiso delle signore potranno seguire oggi 7 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. In essa, infatti, Cesare sarà deciso a separare Nicoletta e Riccardo, giungendo ad una conclusione che sconvolgerà la moglie: lasciare Milano e trasferirsi a Bari! Le notizie del giorno riguarderanno anche Angela, che otterrà la dilazione di pagamento dell'affitto da parte della sua padrona di casa.

Ma come riuscirà Marcello a raggiungere un simile accordo? Spazio anche all'avvicinamento di Gabriella e Cosimo, che non passerà inosservato agli occhi di Agnese.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: una sconvolgente notizia per Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla 19^ puntata in onda oggi 7 novembre si aprono con la partenza di Silvia, Nicoletta e Margherita. Madre, figlia e nipotina si recheranno per qualche giorno in visita della zia Ernesta, la stessa che, stando alle bugie di Silvia, avrebbe regalato la copertina alla bambina.

Approfittando dell'assenza delle donne di casa, Luciano affronterà un importante discorso con Cesare, parlando con lui dell'offerta di lavoro ricevuta in un'altra città. Il medico, infatti, dovrà valutare se cominciare una nuova esperienza a Bari. Nicoletta rientrerà dalla visita alla zia prima del previsto e troverà in Roberta la persona giusta alla quale aprire il suo cuore: a lei rivelerà di provare ancora dei forti sentimenti per Riccardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma la vera sorpresa per la giovane Cattaneo arriverà poco dopo: Cesare la accoglierà informandola di essere giunto ad una conclusione in merito al suo futuro e a quello della famiglia. Accetterà la proposta di lavoro arrivata da Bari, motivo per cui lui, anche Nicoletta e Margherita dovranno lasciare Milano e trasferirsi nel capoluogo pugliese.

Trame Il Paradiso delle signore, 19^ puntata: Angela ottiene la dilazione dell'affitto

Proseguendo con le interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle signore di oggi, Marcello riuscirà ad ottenere la dilazione del pagamento dell'affitto dalla padrona di casa.

Lui e Angela avranno più tempo per pagare, ma a quale condizione? La strategia verrà presto spiegata e sembrerà portatrice di ulteriori problemi: Marcello, infatti, prometterà alla donna degli sconti autorizzati da Conti su tutti gli abiti che potrà acquistare ai magazzini. Le notizie di questo pomeriggio si concentreranno anche su Gabriella. Tra quest'ultima e Cosimo, infatti, crescerà l'intesa e tale novità verrà prontamente notata da Agnese.

La signora Amato, infatti, non potrà fare a meno di chiedersi quali saranno i sentimenti della giovane stilista per Salvatore.